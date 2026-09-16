Las lluvias provocan el cierre del aeropuerto de Valencia por inundaciones

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VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han obligado a cerrar, pasadas las 22 horas, el aeropuerto de Valencia, que ha registrado inundaciones, según informa Aena en su cuenta de la red social X.

Como consecuencia del cierre del aeropuerto, situado en la localidad de Manises, hasta esa hora se han producido dos desvíos de vuelos, de acuerdo con la misma información.

Según informa la Associació Valenciana de Meteorologia, València y su área metropolitana han registrado a última hora de la tarde fuertes precipitaciones y tormentas que han superado en numerosas localidades los 50 litros por metro cuadrado en un breve espacio de tiempo.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones (PEI) ante las fuertes lluvias acompañadas de tormenta caídas en la tarde de este miércoles en zonas de la provincia de Valencia.