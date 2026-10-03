Las lluvias del viernes dejan 186 l/m2 en La Murta de Alzira tras una intensa tormenta sin incidentes en la madrugada

Lluvias en Alzira - AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones de última hora de la tarde del viernes y ya entrada la noche dejaron un máximo de 186 litros por metro cuadrado en la zona de la Murta de Alzira, después de una serie de tormentas irregulares que afectaron a buena parte del litoral y prelitoral de la provincia, según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Para esta jornada, la Aemet advierte de que la adversidad meteorológica no ha finalizado, continúa activo el aviso por tormentas de intensidad fuerte o muy fuerte que pueden afectar a los litorales de Castellón, Valencia y el norte de Alicante, con posibles acumulados de 30 l/m2 en una hora o 60 en un par de horas o tres.

En la pasada tarde y noche muchos pueblos anotaron registraron cantidades que oscilan entre los 20 y 50 l/m2. Junto con la Murta, destacan los 145 l/m2 de de Peñíscola (Castellón), apunta Avamet. En el caso de València ciudad, las lluvias comenzaron hacia las 20.00 horas y dejaron registros variables en torno a los 20 l/m2: el pluviómetro de Aemet registró 22,7 l/m2 mientras que en los municipales, el de Ibiza anotó el máximo con 38,25 l/m2, según informa el consistorio.

Otros fueron el de COS, 22,50 l/m2; Alameda, 25,25; Benimamet, 13,75; Parque de Cabecera, 23,00; EDAR Perellonet, 3,40; La Torre, 24,00; Mestalla, 19,75; Ronda Sur, 19,50; El Saler, 36,80; Vara de Quart, 15,20; estación de Bombeo Massarrojos, 5,10 y Grandes Vías, 12,20.

Durante la noche no ha habido incidentes importantes y apenas 10 actuaciones de bomberos municipales en la ciudad de València por caída de ramas, según el consistorio.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 06:00 horas del día 1 de octubre hasta las 09:00 horas de este sábado un total de 266 incidentes relacionados con el episodio meteorológico, según informa el 112 CV. Por provincias, en Valencia: 139; en Alicante, 72 y en Castellón, 55.

Durante la pasada noche los municipios con incidentes han sido Valencia, con 56; Alzira, con 32; Castelló de la Plana, 13 y Elche, 9. Los más habituales han sido vías intransitables; daños materiales o vaciados de agua.

COCHES BLOQUEADOS

En el caso concreto de Alzira, principalmente se ha actuado por acumulaciones de agua, inundaciones en viviendas y vías intransitables. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, durante la tarde y la noche hubo unas 13 incidencias relacionadas con la lluvia y actuaciones por coches que se encontraban bloqueados con los ocupantes en el interior, que tuvieron que ser rescatados.

Otros servicios fueron de valoraciones de viviendas por las fachadas o blacones en peligro de caer o imbornales levantados. Tras estas actuaciones, la madrugada ha sido bastante tranquila para el Consorcio de Bomberos, que se han dedicado principalmente al control de caudales y a vigilar balcones en peligro.

Como consecuencia de la situación, el consistorio ha cerrado para este sábado los Parajes Naturales Municipales, el Parque de l'Alquenencia y el cementeriopara tareas de revisión y mantenimiento, y hasta el lunes todas las instalaciones deportivas. A causa del caudal del barranco de la Murta, se cortaron a la circulación todos los caminos rurales que los cruzan: el Camí de Sant Bernabé y la Carretera de Albalat (CV-505), según el Ayuntamiento.

De hecho, según explica Aemet, la tormenta se generó durante la tarde en la zona de Alzira con mucha intensidad en la zona Barraca d'Aigües Vives, con intensidad muy fuerte, localmente torrencial, y más focos de tormenta en la zona litoral de la Valldigna y la Safor.

Avamet subraya lo "sorprendente" lo "microclimático" que es el clima en la Comunitat Valenciana, donde La Casella o La Murta en Alzira anotaron unos 160 l/m2 o 186 mientras que la Pobla Llarga, a 10 km, ni un l/m2.