Localizado e inmovilizado un rebaño de casi treinta cabezas de ganado sin control veterinario ni documentación

ALICANTE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado, oculto en el interior de una finca agrícola de San Miguel de Salinas (Alicante), un corral en el que se mantenían veintinueve cabezas de ganado ovino y caprino sin ningún tipo de documentación ni control veterinario, según ha informado la Comandancia de Alicante en un comunicado. Asimismo, ha destacado que estos animales han quedado inmovilizados a disposición de las autoridades sanitarias.

El hallazgo se produjo durante una inspección realizada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Guardamar (Alicante) enmarcada en los controles que se realiza de forma periódica sobre el uso de productos fitosanitarios y las condiciones sanitarias de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Al revisar un almacén agrícola, los agentes localizaron, oculto entre el arbolado de la finca, un corral vallado que contenía siete ovejas adultas, trece cabras y nueve cabritos.

El responsable de los animales no pudo aportar ningún tipo de documentación sobre estos y manifestó que los mantenía para uso particular, ha detallado la Benemérita, que ha señalado que ante esta situación, los guardias civiles contactaron con el veterinario oficial de la Oficina Comarcal Agraria y se acordó la inmovilización cautelar del ganado hasta la intervención de las autoridades sanitarias competentes.

El instituto armado ha explicado que la ausencia de identificación, documentación y controles sanitarios impide garantizar la trazabilidad y el estado sanitario de los animales, aspectos que son "esenciales para proteger la sanidad animal y la seguridad alimentaria".

Asimismo, ha destacado que la normativa obliga a inscribir las explotaciones ganaderas y establece sistemas de identificación, registro y trazabilidad para el ganado ovino y caprino.

El ganado localizado en San Miguel de Salinas ha quedado inmovilizado en la propia finca donde ha sido hallado a disposición de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Alicante. A este departamento de la administración autonómica corresponde determinar su situación sanitaria antes de autorizar cualquier traslado.

MULTAS

La Ley de Ganadería de la Comunitat Valenciana contempla multas de entre 3.001 y 60.000 euros para las infracciones graves y de entre 60.001 y 1.200.000 euros para las muy graves, correspondiendo a la autoridad administrativa competente determinar la calificación de los hechos y, en su caso, la sanción aplicable.

La Guardia Civil ha destacado que mantiene de forma habitual este tipo de controles en explotaciones agrícolas y ganaderas para garantizar el cumplimiento de la normativa de sanidad animal y proteger la seguridad alimentaria de los consumidores.