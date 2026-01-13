Localizan 39 tortugas autóctonas en el río Vinalopó en Elche (Alicante) y retiran algunos ejemplares invasores - ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los voluntarios implicados en el proyecto Emys de Acció Ecologista-Agró han localizado un total de 39 tortugas autóctonas en el río Vinalopó, concretamente 'Mauremys leprosa'. Además, han sido retirados del medio natural nueve ejemplares exóticos invasores.

En 2025, por segundo año consecutivo, la agrupación ecologista ha acudido a Elche (Alicante) para continuar con el seguimiento de tortugas autóctonas de este río, según ha resaltado la entidad a través de un comunicado.

Con más de 80 kilómetros de longitud, el Vinalopó, que nace en Bocairent (Valencia), atraviesa de norte a sur la provincia alicantina hasta desembocar a la altura de las salinas de Santa Pola. Se trata de un río que "siempre" lleva agua y que está "bastante deteriorado por la actividad humana", ha apuntado.

En 2024 se decidió poner en marcha el proyecto Emys en esta zona por la "gran diversidad" de fauna que alberga y por la detección previa de tortugas autóctonas a su paso por el término municipal de Elche, con la identificación de diez ejemplares autóctonos de la especie.

A diferencia de la temporada anterior, en 2025 no se convocaron voluntariados abiertos al público en general, sino que, al igual que se hace en la Marjal de Almenara, a lo largo de seis meses un grupo "consolidado" de voluntarias se encargó de la prospección continuada del río.

De este modo, cinco personas estudiaron desde mayo hasta octubre las poblaciones de tortugas autóctonas de agua dulce que habitan en el río Vinalopó. A lo largo de este periodo, se logró localizar y censar un total de 39 tortugas de agua ibéricas, de las que 25 fueron nuevas capturas (19 machos y seis hembras). Las otras 14 correspondían a ejemplares ya capturados y registrados previamente.

En cuanto a la fauna autóctona, durante las revisiones de las dos trampas flotantes instaladas se capturaron dos culebras de agua ('Natrix maura') y una anguila ('Anguilla anguilla'), que las voluntarias liberaron inmediatamente.

TORTUGAS INVASORAS

También se identificaron y retiraron del medio natural nueve tortugas exóticas e invasoras, concretamente ocho tortugas de Florida ('Trachemys scripta') y una falsa tortuga mapa ('Graptemys pseudogeographica'). Todas ellas fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz.

Así, los resultados confirman la presencia de la especie autóctona 'Mauremys leprosa' en el río Vinalopó a su paso por Elche, pero también de tortugas exóticas e invasoras, si bien estas poblaciones alóctonas, por el momento, parecen ser inferiores.

Acció Ecologista-Agró ha agradecido la "implicación" de las personas voluntarias que han hecho posible una nueva edición del proyecto Emys en la comarca del Baix Vinalopó, así como el apoyo que esta iniciativa de ciencia ciudadana recibe por parte de la Generalitat Valenciana y Caixa Popular desde sus inicios y desde 2021, respectivamente.

En la misma línea, la entidad ha indicado que el voluntariado regresará en 2026 al río y que las personas interesadas en recibir información y participar pueden ponerse en contacto con las organizadoras.