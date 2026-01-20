Lola Herrera cree que Magüi Mira logrará avances al frente de la Academia de Artes Escénicas: "Es muy lista"

Archivo - La actriz Lola Herrera posa en la alfombra roja de la Gala inaugural del 27º Festival de Málaga. A 1 de marzo de 2024, en Málaga (Andalucía, España). - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz Lola Herrera ha asegurado que la recientemente elegida presidenta de la Academia de Artes Escénicas de España, la valenciana Magüi Mira, va a conseguir mejoras para el sector ya que considera que es una mujer "muy lista" y "hará cosas positivas".

En estos términos se ha expresado la actriz este martes a preguntas de los medios durante la rueda de prensa de presentación de la obra 'Camino a la Meca', que ha contado también con la presencia de los intérpretes Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

Herrera, preguntada por la nueva presidenta de la Academia, ha señalado que lo que "más valora" de la intérprete es su "calidad como actriz" ya que considera que es "estupenda" y cree que como presidenta "hará cosas porque ella, donde está, hace cosas". "Será positivo en general", ha aseverado.

"Tiene mucho trabajo y como ella es muy lista, va a conseguir cosas", ha remarcado, al tiempo que ha puesto en relieve que la Academia de Artes Escénica necesita trabajar en varias cuestiones.

Entre sus reivindicaciones, Lola Herrera ha puesto de manifiesto la necesidad de que la entidad, de la mano del Ministerio de Cultura, los ayuntamientos y diputaciones, ayude a organizar los territorios durante las giras para evitar que los actores hagan "miles de kilómetros todas las semanas": "Nos cruzamos el mapa para ir de un sitio a otro todas las semanas", ha aseverado.

"Es una cosa penosa la vida que nos están dando", ha lamentado la actriz, quien critica que durante la gira de 'Camino a la Meca' tuvieron que "subir a Galicia tres veces" en momentos diferentes para hacer las funciones en distintas ciudades.

"O SALIMOS O NO HAY TEATRO"

Asimismo, la actriz ha expuesto que para las compañías de teatro cada vez es menos "viable" viajar para las giras ya que el coste de los hoteles está "a precios imposibles para ir a trabajar".

En este sentido, ha subrayado que, para ella, el teatro "tiene sentido si es para todo el país" y que, para ello, tienen que moverse. Así, ha puesto de manifiesto que a los actores se lo están haciendo "cada vez más difícil" en un momento en el que "hay gente con ganas de hacer teatro" y donde cree que el teatro va a "tomar auge" porque "estamos hartos de pantallas".

"Todo es en una pantalla, más grande o más pequeña. Todo está grabado, pero ver algo vivo es absolutamente necesario. Aquí la IA no tiene nada que hacer", ha apuntado Lola Herrera, al tiempo que ha aseverado: "O salimos o no hay teatro".

Así, ha afirmado que esa labor la Academia la puede hacer "con apoyos, buscando los apoyos del Gobierno, hacer unas estructuras de alguna manera para que las giras sean más viables pero llegando a acuerdos con las autonomías, las diputaciones, los ayuntamientos, con todo este fregado que son los que tienen los teatros ahora realmente, la inmensa mayoría".

Por su parte, el actor Carlos Olalla ha explicado que el convenio de Artes Escénicas estipula una cuantía de 110 euros para la dieta diaria con la que los actores tienen que pagarse "el hotel, desayuno, comida y cena", lo cual hace que "muchas veces, lógicamente, tenemos que pagar de nuestro bolsillo para poder hacer estas giras".

"Creo que es importante que esto el público lo sepa", ha indicado Olalla y ha añadido: "Lo que estamos planteándonos es poder trabajar con dignidad. Si los que nos dedicamos al mundo de la cultura no podemos trabajar con dignidad, a quien le están robando la cultura es a los espectadores, y es un atraco a mano armada".