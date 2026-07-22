López, sobre la posibilidad de que Puente lidere la lista del PSOE por Alicante: "Puede encabezar cualquier candidatura"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (d), en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha señalado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "puede encabezar cualquier candidatura".

En estos términos se ha expresado este miércoles López en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, durante una visita a los estudios de la Ciudad de la Luz, al ser preguntado por una valoración sobre la posibilidad de que Puente encabece la lista del PSOE por la provincia alicantina al Congreso en las próximas elecciones generales.

"¿En serio? No lo había oído", ha manifestado el ministro, al tiempo que ha aseverado que "en este país se habla de todo" y que "se habla mucho".