Loriguilla avanza en la reconstrucción tras la dana con una inversión histórica de más de cuatro millones

Vistas de la zona norte de Loriguilla - AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Loriguilla (Valencia) avanza con el proceso de reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024 con la puesta en marcha de nuevas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad frente a inundaciones y mejorar infraestructuras clave, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El municipio ha recibido una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por valor de 4.040.075,66 euros, que se dedicará íntegramente a aumentar la capacidad hidráulica del entorno y reducir el impacto de futuros episodios de lluvias intensas.

La alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera, ha señalado: "Desde el primer momento, el Ayuntamiento ha trabajado para que la reconstrucción no consistiera únicamente en reparar daños, sino también en mejorar aquellas infraestructuras que necesitaban una adaptación a la realidad actual". En este sentido, ha señalado que "estas actuaciones permitirán que Loriguilla esté más preparada y sea más segura ante futuros episodios de lluvias intensas".

Entre los proyectos clave financiados por esta subvención destaca la adecuación del nuevo puente de la Loma, que se reabrió en marzo de 2026. Actualmente, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está terminando de ejecutar el ensanchamiento del barranco en 11 metros para mejorar la evacuación del agua en episodios de lluvias intensas. Sin embargo, el puente mantiene todavía las dimensiones anteriores, por lo que el Ayuntamiento actuará sobre esta infraestructura para adaptarla al nuevo ancho del barranco.

Por otro lado, se intervendrá en el puente de la Estación, operativo desde agosto de 2025. En la actualidad, dispone de dos pasos hidráulicos insuficientes para asumir grandes caudales, por lo que la actuación prevista incorporará un tercer ojo de siete metros de anchura con el objetivo de aumentar la capacidad de desagüe y favorecer un flujo más continuo del agua.

Además de las actuaciones en los puentes, el plan incluye la creación de un sistema de laminación en la zona norte del municipio, diseñado para captar y regular el agua de escorrentía antes de su llegada al casco urbano. El objetivo de esta actuación es reducir la entrada de agua al municipio y mejorar su canalización hacia el barranco.

Estos proyectos se suman a las múltiples actuaciones desarrolladas durante los últimos meses tras la riada, entre ellas la reconstrucción de los puentes afectados, la mejora del sistema de alcantarillado, la instalación de nuevos imbornales, el soterramiento de líneas eléctricas y la renovación de infraestructuras de abastecimiento y servicios esenciales del municipio.

Cervera ha subrayado la "importancia" de la coordinación entre administraciones durante todo el proceso: "gracias a un esfuerzo constante por coordinarnos entre el Ayuntamiento de Loriguilla, la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar y los Ministerios de Transporte y Defensa, las actuaciones pudieron tramitarse por vía de emergencia para acelerar la recuperación de las infraestructuras afectadas por la dana".