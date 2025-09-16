Love to Rock calienta motores para recibir a Lori Meyers, Iván Ferreiro, Zahara, Fangoria y Carolina Durante

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Love to Rock, el festival que aúna música y alta gastronomía junto al mar en el entorno de La Marina de València, inicia su cuenta atrás para celebrar su sexta edición los próximos 10 y 11 de octubre. Su panel musical reunirá a artistas consagrados, nuevos talentos y los mejores dj's de la ciudad, manteniendo la esencia de las cinco ediciones anteriores con una selección de indie, pop y rock alternativo.

La noche del viernes 10 la encabezarán Lori Meyers, quienes después de cerrar el festival hace dos años vuelven para hacer sonar en directo sus grandes clásicos; Iván Ferreiro, que regresa con nuevas canciones en 'Trinchera Pop' tras seis años desde la publicación de su último trabajo, y la camaleónica Zahara que presenta su show más espectacular hasta la fecha para presentar algunas de las canciones de su sexto álbum de estudio, 'Lento Ternura'.

Estos artistas compartirán jornada con Sienna, que deslumbró en 2017 con su primer álbum y se afianzó en el circuito independiente con sus dos lanzamientos posteriores; San Tosielo, un proyecto creado con la finalidad de hacer saltar al público en directos en los que el humor juega un papel importante; Vruto, el nuevo proyecto de Jorge Guirao (Second) y el productor y dj Rafa López (Don Fluor), y la banda de indie pop castellonense Valiente Bosque.

En la sección de dj's, Isaac Corrales, Bea Miau, Fat Gordon, Giorgio Bonetti y Obtuso harán bailar al público durante el primer día, anuncian los organizadores del festival.

El sábado será el turno de Alaska y Nacho Canut, o lo que es lo mismo, Fangoria, que celebrarán el lanzamiento del álbum en directo 'ATP_ATL (A todo piano, a todo láser)' en el que versionan sus hits, y de Carolina Durante, la banda estandarte de una generación que se mueve entre el éxito masivo y el culto que les profesa su encendido grupo de fans.

También de Shinova, que acercarán en directo las canciones de su último disco 'El Presente', un álbum repleto de nuevos sonidos; Biznaga, músicos formados alrededor del punk que logran llegar al gran público; Santero y Los Muchachos, banda formada por músicos con largas trayectorias encabezados por Miguel Ángel Escrivá que ofrecen lo que ellos han bautizado como "rock reposado"; Los Invaders, que han recorrido los escenarios de todo el país y se suben al de su ciudad a las puertas de lanzar su tercer disco; los sevillanos Vera Fauna, que celebran diez años de existencia con su último larga duración 'Dime dónde estamos'.

Otros de los artistas que subirán al escenario el sábado serán La Milagrosa, banda de dream-punk con trazas de post- pop procedentes de Madrid; la banda asturiana de rock alternativo Puño Dragón; HOONINE, nombre artístico de la murciana Carmen Alarcón, compositora, letrista, productora y dj multiinstrumentista; el cuarteto Calivvla, que apuesta por el pop de guitarras nerviosas que bascula entre el post-punk de corte clásico, el alt-rock de los 90s y la inmediatez melódica de la new-wave; Huracán Romántica, proyecto actual de Gerardo Sanz, quien fuera cantante de La Pulquería, en el que a través del rock rastrean nuevos terrenos musicales, y Valancea, dúo de synth-indie-pop que pone banda sonora a la vida moderna, el desamor y los sinsabores de toda una generación.

KARAOKE ROCK BAND

La Karaoke Rock Band también estará presente en la programación. Como cualquier karaoke, la gente subirá a cantar, pero serán músicos reales los que acompañarán como banda de directo. Esta propuesta, con 14 años de recorrido y un extenso repertorio de clásicos del rock, pop e indie de todos los tiempos, cuenta con un animador que conduce el show.

Los djs's de la jornada del sábado serán Fat Gordon, Jajajers, Colin Peters, Pablo Cebrián, Toxicosmos, Obtuso y Sugar Mami.

LOVE TO FOOD

Un año más, el Love to Rock apuesta por su zona gastronómica, Love to Food, con una oferta de alta cocina adaptada al entorno de un festival. La selección de chefs de esta edición ha contado de nuevo con el comisariado de Germán Carrizo, chef del restaurante Fierro y creador junto a Carito Lourenço de Doña Petrona y La Central de Postres.

Junto a Germán Carrizo, ofrecerán sus propuestas gastronómicas el viernes 10 Diego Laso, chef del restaurante Momiki Atelier recomendado por la Guía Repsol, y otro habitual de Love to Food, Ismael Cano de Maillard Brasas.

El sábado, la oferta gastro la protagonizarán Rakel Cernicharo, chef del restaurante Karak con un Sol Repsol y ganadora de Top Chef 2017; Rafa Morales, chef de Senzillo; Junior Franco, chef de Paraíso Travel recomendado por la Guía Repsol; Roger Julian, chef de Simposio recomendado por la Guía Repsol, e Ismael Cano de Maillard Brasas que repite ambos días.

LOVE TO KIDS

Love to Rock es un festival donde todas las edades son bienvenidas, por lo que se volverá a instalar la zona Love to Kids con un programa de actividades especialmente dirigido a los más pequeños.

Las entradas generales de día para el viernes 10 se han agotado y solo quedan disponibles por 10,9 euros para los niños hasta 13 años (gratuito para menores de 2 años), 15,9 euro la grada niños y la entrada VIP adultos por 64,9 euros. Para el sábado 11 todavía quedan entradas generales por 54,9 euros, 15,9 euros para niños, 59,9 euros grada adultos, 20,9 euros grada niños y 74,9 euros entrada VIP. Los abonos están al precio de 69,9 euros (20,9 euros niños), 79,9 euros grada (25,9 euros niños) y 109,9 euros VIP.

Las entradas de grada permiten acceder a zona sentada con visión elevada del recinto y baños exclusivos, mientras las VIP dan acceso tanto a la grada con visión elevada del recinto como a la plataforma VIP desde la que se ve la dársena y el mar, ambos con mobiliario y baños exclusivos.