Low Festival cierra su cartel con más de 20 incorporaciones para bailar en el escenario Dancefloor

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Low Festival ha cerrado el cartel de su próxima edición con más de veinte incorporaciones para bailar en el escenario Dancefloor, entre las que destacan el productor Putochinomaricón en formato DJ set, Sama Yax, o Wisemen Project.

De esta forma, del 28 al 30 de julio en Benidorm (Alicante), estos artistas actuarán en alguno de los cinco escenarios del festival, junto con otros nombres ya anunciados como Pixies, Amaral, Maxïmo Park, Suede, Mikel Izal, Arde Bogotá o Los Planetas, entre otros muchos, según ha indicado la organización en un comunicado.

Además de los artistas ya confirmados para la primera jornada del festival, el viernes 26 de julio, el Escenario Dancefloor se estrenará por todo lo alto a cargo de Joe Goddard, Marcelo Pantani y Yahaira junto a Wisemen Project, Coolnenas, Lola Bozzano y Peredius B2B Bea Miau.

El segundo día, la música seguirá en la pista con Horse Meat Disco, Two Ex y Álvaro Cabana, Putochinomaricon, Saya Max, Stereo Djs y Miss Deep'In. La última jornada no se quedará atrás y el domingo 28 de julio estará a cargo de Chico Blanco Dj Set y Argia, Second Djs, Jotapop, Rem Djs, Mr Cong B2B Alexcurreya y Drizzyclare.

Con estas más de veinte incorporaciones al cartel, esta edición queda cerrada y estará protagonizada por "una gran variedad musical que engloba géneros para todos los gustos", en tres días llenos de música. El recinto también contará con zonas de descanso.