El MACA cede una escultura de Millares para una exposición que llevará el arte español a Bruselas

ALICANTE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) ha cedido temporalmente una obra de Manolo Millares para una exposición de arte español que se celebrará en Bruselas (Bélgica) el próximo mes de octubre.

En concreto, ha enviado la escultura 'Artefacto para la paz' que forma parte de la Colección Arte Siglo XX para que se integre en una muestra que se inaugurará en el Centre for Fine Arts de la capital belga. Esta obra, que el artista canario realizó en 1964, se erige como un "ensamblaje de arpillera, cuerda, metal, madera, pintura y cartón".

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado en un comunicado que "es un honor que piezas del MACA puedan exhibirse fuera" de las fronteras españolas "en muestras de primer nivel que ponen en valor la calidad" de sus colecciones.

El MACA ha explicado que Millares "es uno de los artistas fundamentales en el arte de la segunda mitad del siglo XX, protagonista de la renovación de los lenguajes plásticos durante los años 50 y 60", primero desde el grupo canario Los Arqueros del Arte Contemporáneo (LADAC) y después desde El Paso, en cuya creación participó y donde coincidió con la artista alicantina Juana Francés. Además, lo considera un "referente del informalismo".