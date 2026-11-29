Archivo - La candidata del PP al Congreso por Alicante, Macarena Montesinos, en una imagen de archivo - PP ALICANTE - Archivo

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Alicante, Macarena Montesinos, ha animado a los ciudadanos a que "vengan a votar y sin miedo" y recuerden "lo que hemos vivido en estos años" cuando acudan a las urnas.

Montesinos ha ejercido su derecho a voto este domingo en el Instituto Cabo Huertas, desde donde ha animado a "todos los alicantinos a que vengan a votar".

"Hoy es la fiesta de la democracia y, como tal, debemos de participar todos de ella. Y además les animo a que vengan a votar y sin miedo. Pero eso sí, como ha dicho nuestro presidente Feijóo, con memoria. Todos tenemos que recordar lo que hemos vivido en estos años e, insisto, les animo a todos a venir a votar", ha dicho en declaraciones a los medios.