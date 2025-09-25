La macrooperación en el Puerto de València se salda con 81 detenidos y 4,5 toneladas de cocaína incautadas

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La operación 'Spider' que ha permitido desarticular una organización criminal supuestamente dedicada a la introducción de cocaína en el Puerto de València se ha saldado con la intervención de 4,5 toneladas de cocaína y la detención de 81 personas.
La Policía, que dio inicio a la operación a comienzos de 2024, ha llevado a cabo un total de 59 registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en Ibiza por parte de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), según informa la Jefatura, que este viernes ofrecerá una rueda de prensa para dar detalles de la operación.
La investigación judicial, que está declarada secreta y coordina el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, se inició a finales de abril de 2024. Las pesquisas han determinado indiciariamente que el denominado 'Cartel del Puerto de València' funcionaba como una organización criminal "en red", con diferentes ramas o facciones separadas a modo de celdas o compartimentos estancos con funciones diferenciadas, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Esas ramas van desde los grupos delictivos extranjeros que financian las operaciones hasta otros narcotraficantes con contactos internacionales, grupos con contactos nacionales, portuarios, representantes aduaneros, empresarios, transportistas y personas dedicadas finalmente al blanqueo de capitales.