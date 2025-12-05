El Magnànim revive los cambios sociales a través de la fotografía "poliédrica" de Juan Caparrós

El Magnànim profundiza en la fotografía de Juan Caparrós con 'Ontinyent, els anys decisius' - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Institució Alfons el Magnànim ha editado el número 2 de la colección 'L'Instant, Fotografia' bajo el título 'Ontinyent, els anys decisius'. La recopilación recoge la obra que Juan Caparrós produjo entre las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX en Ontinyent, inform la Diputació de València en un comunicado.

Unas imágenes que, más allá de las fiestas y tradiciones locales, recogen la evolución de la actividad económica y los cambios sociales que van produciéndose en la población.

Desde una visión poliédrica, el fotógrafo capta, en cada uno de sus negativos, el trabajo en la industria textil y en los empleos que le son subsidiarios, las nuevas edificaciones y la ampliación de los límites urbanos, la creciente modernización de la población y las nuevas actividades sociales, mostrando una sociedad que, con el paso de los cincuenta a los sesenta, empieza a flirtear tímidamente con el consumo.

Así, la población comienza por aspirar al frigorífico y al televisor y, poco a poco, también al nuevo modelo de vida que representan el piso moderno de nueva construcción, la Vespa o el Seiscientos, reduciendo la actividad agrícola a una mera actividad secundaria, casi nostálgica, de fin de semana.

Caparrós capta los contrastes de aquella sociedad, tanto desde el punto de vista productivo como en el ocio o los actos sociales, todo desde una mirada entre documental y poética y una calidad técnica guiada por cierta oblicuidad, la exploración de ángulos inusuales y otros recursos que enfatizan los motivos fotografiados.

El volumen se completa con un prólogo del economista e historiador Josep Gandia, una aproximación crítica a la obra de Juan Caparrós a cargo de Francesc Vera, director de la colección, y una nota biográfica sobre el autor realizada por el sociólogo Pau Caparrós.

TRAYECTORIA

El fotógrafo Juan Caparrós (Alicante, 1905-1992) fue el tercer de cuatro hermanos de una familia perteneciente a la pequeña burguesía de la ciudad de Alicante, donde su padre, natural de Vera (Almería) se había establecido como comerciante de productos textiles en el Portal d'Elx, en el ensanche de la ciudad. Juan Caparrós pasa los años de juventud en Alicante y estudia en el Liceo Francés.

Durante la etapa de estudiante frecuenta, con otros compañeros, el aeródromo de Rabassa, donde hacían escala los aviones de la compañía aeropostal entre el norte de África y Marsella. El motivo es el de hacer prácticas de conversación en francés con los pilotos.

Además, aquellos pilotos le inculcarían cierta pasión por la fotografía que le llevaría a comprar un sencillo aparato fotográfico para realizar sus propias imágenes. A los pocos meses de acabada la guerra se traslada a Ontinyent para hacerse cargo de la organización de la empresa 'Tortosa y Delgado', ocupación que compaginó con alguna que otra representación privada como agente comercial del textil, participando de la bonanza industrial y demográfica de Ontinyent.

La dedicación a la fotografía toma un impulso definitivo a mitad de siglo cuando capta con su cámara la transformación social y urbanística que se produce en la ciudad en las décadas de los cincuenta y los sesenta. Su pasión por la fotografía lo llevará a fundar, junto con otro entusiasta del medio, Juan Gasteizi, la Agrupación Fotográfica de Ontinyent en los bajos del Centre Industrial. Los últimos años de su vida los pasará a su residencia alicantina de Ciutat Jardí, donde ya vivió los años anteriores en la guerra.