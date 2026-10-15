'El mal padre', del valenciano Roberto Bueso, abrirá la Mostra

Escena de 'El mal padre' - MOSTRA

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 41ª Mostra de València se abrirá el martes 3 de noviembre en la Sala Iturbi del Palau de la Música con 'El mal padre', tercer largometraje del valenciano Roberto Bueso, que se proyectará fuera de concurso tras su estreno mundial en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, ha anunciado la organización en un comunicado.

Escrita por Bueso junto a Óscar Díaz y rodada en la Comunitat Valenciana, la película está protagonizada por Eduard Fernández, Adam Jezierski, Francesco Carril, Meritxell Calvo y Cristina Plazas.

Cuenta la historia de Santiago Balmes, un célebre escritor y académico que reúne a sus tres hijos antes de Navidad en la casa de la playa donde crecieron. Para ellos, distanciados de su padre desde que abandonó a la familia por otra mujer, el reencuentro se convierte en una oportunidad para confrontar viejas heridas, sobre todo para Alberto, el menor, a punto de ser padre por primera vez.

'El mal padre' es una producción de MOD Producciones, MOD Pictures, Misent Producciones y Atresmedia Cine, con la participación de Atresmedia, Netflix y À Punt, la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura, la colaboración del Institut Valencià de Cultura y la participación de CREA SGR. Distribuida por Caramel Films, llegará a las salas el 20 de noviembre.

Formado en Filosofía en la Universitat de València y en Dirección en la ECAM, Bueso debutó en el largometraje con 'La banda', rodada íntegramente en valenciano, a la que siguió 'Llenos de gracia', protagonizada por Carmen Machi.

Por otra parte, la actividad anual Visuals de Mostra 365, contará en el marco de Mostra de València con Isaki Lacuesta. El cineasta gerundense, doble Concha de Oro en San Sebastián con 'Los pasos dobles' y 'Entre dos aguas', y Palmera de Honor de Mostra de València en 2024, subirá al escenario de la Sala Rodrigo del Palau el miércoles 4 de noviembre, a las 19.30 horas, con Alondra Bentley y su proyecto musical Fantasma Sur.

Juntos revisitarán 'Un año, una noche' (2022), la película de Lacuesta sobre la memoria, el trauma y la reconstrucción tras los atentados de la sala Bataclan de París, con una intervención sonora personal y en vivo sobre sus propias imágenes. La sesión no está recomendada para menores de 12 años.

CARTA BLANCA DE 'PITI' CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN

Con motivo de su jubilación, la Mostra ha invitado a José Antonio Hurtado 'Piti' a programar una carta blanca, 'Películas para el recuerdo', que se proyectará en los Cines Babel entre el 9 y el 13 de noviembre. Son ocho títulos que, en palabras del propio Hurtado, "por su naturaleza y procedencia, pertenecen al universo mediterráneo", y que en algún momento se han podido ver en València: en la Mostra, en La Filmoteca, en los cineclubs o en las salas comerciales.

La selección arranca en casa, con 'Plácido' (1961), de Luis García Berlanga, un cineasta valenciano estrechamente ligado al festival; 'El espíritu de la colmena' (1973), de Víctor Erice, y 'Arrebato' (1979), de Iván Zulueta, estrenada en 1980, el mismo año en que nació la Mostra. Desde el otro lado de las fronteras llegan 'Hiroshima mon amour' (1959), de Alain Resnais, que el festival ya programó en 1984 en su ciclo sobre la Nouvelle Vague; 'Robin y Marian' (1976), que Richard Lester rodó en parte en España; 'Paris, Texas' (1984), de Wim Wenders, y una película de Theo Angelopoulos, a quien la Mostra descubrió para el público español con una retrospectiva en 1988: 'Paisaje en la niebla' (1988).

La carta blanca se abrirá con la conferencia 'València, un territorio cinéfilo. De la exhibición comercial a la difusión cultural del cine', en la que Hurtado repasará, desde su experiencia como espectador, la historia cinéfila de la ciudad.

Formado como cinéfilo en los cineclubs valencianos de los años setenta y primeros ochenta -llevó el del instituto Lluís Vives y el de la Facultad de Geografía e Historia, y se incorporó al Aula de Cine de la Universitat de València de la mano de Pilar Pedraza y Juan López Gandía-, José Antonio Hurtado entró en La Filmoteca Valenciana en sus inicios, cuando arrancaba la sala del edificio Rialto. Allí trabajó treinta y seis años como responsable de programación, con retrospectivas dedicadas a David Lynch, Wim Wenders, Elia Kazan, Theo Angelopoulos o Tomás Gutiérrez Alea. Se jubiló a finales de 2025 con un último ciclo, 'El cine delante del espejo'. "Un programador no debe ser sectario ni sesgado", defiende.

El martes 10 de noviembre continúa en la Sala Rodrigo del Palau el ciclo Cine Culpable, de Mostra365, con la creadora de contenido, actriz de doblaje y comunicadora Andrea Compton. Como en cada sesión, la invitada elige una película sorpresa, su particular placer culpable fílmico, que se proyecta y se comenta después en un coloquio (18:00 h).

Ese mismo día, a las 20:00 horas, los Cines ABC Park acogerán 'Señoras y señoras', el show pop feminista creado y protagonizado por las periodistas María Guerra (La Script) y Mariola Cubells (La Ventana), basado en el libro de esta última 'Mejor que nunca'.

A través de la conversación con el público, la reflexión generacional, el humor y las referencias audiovisuales, el espectáculo celebra a la generación de mujeres nacidas en los años sesenta y reivindica con orgullo la condición de "señoras", con sus contradicciones y su papel pionero a la hora de elegir la maternidad, el matrimonio o la soledad.