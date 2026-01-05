El mal tiempo sigue alterando la programación de la Cabalgata de Reyes en varios municipios

Archivo - Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes de Alcoi - GRAU PLA/AYTO - Archivo

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gandia (Valencia), Petrer, Crevillent y Elx (Alicante) se han sumado a las localidades que han decidido modificar la programación de la Cabalgata de Reyes Magos por la previsión meteorológica, al igual que acordaron durante este fin de semana otros municipios como los alicantinos de Benidorm, Calp, El Campello, Villena, Orihuela y Torrevieja o los valencianos de Torrent, Algemesí, Oliva o Cullera.

En concreto, el Ayuntamiento de Gandia ha aplazado la Cabalgata a este martes, a las 12.30 horas, a causa de la lluvia. El desfile saldrá desde la plaza Crist Rei y recorrerá el paseo de Germanies hasta la plaza Mayor.

Esta tarde, "con la voluntad de estar con todos los niños y niñas de Gandia", después del acto de la Adoració del Jesuset (18.15 horas en la Insigne Col·legiata), entre las 19 y las 20.30 horas, sus majestades de Oriente recibirán a los pequeños que lo deseen en la Sala d'Arcs del Ayuntamiento.

También en Gandia, como fin de fiesta, este martes por la tarde habrá una programación especial: la charanga Els Pecaors (17.30 horas desde la plaza Escola Pia hasta la plaza del Tirant), juegos y merienda (17.30 horas en la plaza del Tirant) y el espectáculo aéreo 'Gandia, el teu Nadal' (18.45 horas) que iluminará el cielo de la ciudad con imágenes navideñas creadas con drones.

En Petrer, el Ayuntamiento ha adelantado el horario de la Cabalgata a las 17.45 horas de este lunes, en lugar de a las 18.30 horas, debido a las previsiones meteorológicas. También comenzará antes la Crida dels Reis, que será a las 17.00 horas, según ha acordado en una reunión de coordinación con el visto bueno y la predisposición de todos los grupos y asociaciones voluntarias participantes.

El Ayuntamiento de Petrer mantiene un seguimiento permanente de la situación meteorológica. Por tanto, si las condiciones empeoran de forma significativa a lo largo de la jornada, podría tomar una decisión de última hora con el fin de priorizar la seguridad de la ciudadanía. Desde la organización se han previsto espacios a lo largo del recorrido para que, en caso de fuertes precipitaciones, las personas participantes puedan resguardarse de la lluvia.

En el caso de Crevillent, el próximo sábado 10 se celebrará un desfile de despedida a las 18.30 horas en sustitución de la Cabalgata de Reyes, suspendida por el temporal, para que niños, niñas y familias puedan saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar y "despedirse como merecen".

Durante la tarde de este lunes, los Reyes Magos ofrecen una recepción oficial en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Crevillent, donde los más pequeños pueden entregar sus cartas y compartir un momento cercano y especial con ellos.

Desde el Ayuntamiento de Crevillent agradecen la comprensión de las familias ante este cambio en la programación y animan a la ciudadanía a participar tanto en la recepción como en el desfile de despedida, dos actos que pretenden "mantener viva la magia de la Navidad".

En Callosa d'en Sarrià (Alicante) se esperará hasta última hora para tomar una decisión respecto a la Cabalgata. Si a las 18 horas, momento previsto para el inicio, no llueve, se desarrollará con total normalidad. En caso contrario, la recepción de los Reyes Magos se realizará directamente en la Iglesia Arciprestal de San Juan Bautista.

EL CAMPAMENTO REAL SE RESGUARDA EN ALCOI

En Alcoi (Alicante), donde se celebra la Cabalgata de Reyes Magos más antigua de España, se mantiene el desfile a expensas de la situación meteorológica con los cambios acordados este pasado domingo: los pajes no portarán escaleras y el reparto de regalos se realizará íntegramente en el interior de los edificios.

Este lunes, una delegación del Campamento Real se ha instalado bajo los arcos de la Plaça de Dins de Alcoi tras la cancelación de su ubicación en el Preventorio por el mal tiempo, con el objetivo de "mantener viva la magia de estas fechas y permitir que los más pequeños puedan seguir disfrutando del ambiente navideño". En este espacio céntrico, niños y niñas han podido recibir golosinas, castañas y participar en una chocolatada en un entorno resguardado y adaptado a la situación meteorológica, con presencia de los pajes reales y música.

Desde el Ayuntamiento de Alcoi apuestan por garantizar una opción segura y cercana para la ciudadanía, con el compromiso de mantener los actos navideños siempre que las condiciones lo permitan y de adaptarlos a las circunstancias de cada momento.

CAMBIOS EN ELX

En Elx (Alicante), la organización de la Cabalgata de Reyes de María Auxiliadora-Algoda, Virgen del Carmen-Matola y Ángel de la Guarda-Algoda/Pusol ha decidido suspender todos los actos previstos para la tarde de este lunes debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para toda la jornada.

Los organizadores de esta cabalgata, "la más larga de España" con casi 13 kilómetros de recorrido, agradecen la comprensión de los vecinos y el trabajo de todas las personas implicadas. La pedanía ilicitana de Valverde también ha decidido cancelar su desfile y otras comisiones de fiestas asociadas a la Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece) valoran una posible suspensión.

La Marina también ha cancelado la Cabalgata, pero los Reyes Magos recibirán a los niños de la pedanía en las cristaleras del Centro social a partir de las 16.30 horas. Allí podrán recoger los regalos, saludar a sus majestades de Oriente y disfrutar de este día especial en un entorno seguro.

Por su parte, Torrent despedirá a los Reyes Magos este martes a partir de las 11 horas tras una intensa noche de reparto de regalos, tras concluir el Campamento Real instalado desde el pasado 2 de enero. Será "un acto cargado de emoción y simbolismo" en el que Melchor, Gaspar y Baltasar agradecerán el cariño recibido y pondrán el broche final a la Navidad.

Este domingo, las localidades alicantinas de Villena, Orihuela y Torrevieja decidieron posponer la Cabalgata de Reyes Magos a este martes ante la previsión meteorológica, mientras Banyeres de Mariola acordó la suspensión de este desfile y Benidorm su traslado al interior del Palau d'Esports.

Otros municipios de Alicante como Calp ya decidieron el pasado sábado aplazar la Cabalgata al martes (17 horas). También se acordaron cambios en Algemesí, Oliva, Cullera (Valencia) o El Campello (Alicante), trasladando los actos a espacios interiores.