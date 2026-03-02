'Mamma Mia!' vuelve a València con una escenografía más contemporánea y nuevos arreglos y coreografía

Mamma Mia!' en el Olympia duranre 12 semanas - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El musical Mamma Mia! vuelve a València, esta vez al Teatro Olympia donde, durante doce semanas, presentará una "nueva y espectacular escenografía, vestuario y coreografías originales sumadas a letras y arreglos musicales renovados". El espectáculo cuenta con la actuación de 24 artistas sobre el escenario y música en directo.

'Mamma Mia!' ha alcanzado ya los 900.000 espectadores en sus tres temporadas en Madrid y en lo que lleva de gira. Es el primer espectáculo que nació a partir de las canciones de una banda, en este caso de ABBA, grupo sueco del que más de 20 éxitos se pueden escuchar en el musical, coproducido por ATG Entertaiment, responsable de producciones como 'Matilda', 'Billy Elliot', 'Grease', 'Priscilla', 'West Side Story' o 'Cabaret'.

La representación cuenta la historia de Donna, madre soltera e independiente y dueña de un pequeño hotel en una idílica isla griega. Allí ha criado sola a Sophie, que va a casarse. La joven, sin decir nada a nadie, decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre, con el fin de que su verdadero padre la acompañe al altar. Donna por su parte, invita a dos amigas de la infancia.

Durante la presentación, la actriz Verónica Ronda, que interpreta a Donna, ha destacado que es un "perfecto modelo de comedia de enredo" con una trama abierta respecto a quiénes son los padre de Sophie para que sea el espectador quien resuelva el enigma.

"Creo que el éxito de 'Mamma Mia!' radica en que es una comedia maravillosa y que, en el segundo acto, los personajes se ven envueltos en una parte más melancólica, en la que el espectador puede acceder a ese mundo de las emociones", ha remarcado y ha añadido que tienen espectadores desde los cinco a los 90 años.

A su juicio, uno de los "secretos" por el que se ha mantenido 26 años en cartel desde su estreno en Londres es que el público que lo ve es seguidor de ABBA y "quieren vivir ese contacto con esos temas que les ha acompañado toda la vida". En este sentido, ha agregado que "lo curioso es ver a los espectadores más jóvenes cantando las canciones".

"Es un espectáculo donde el público familiar o los amigos se encuentran en un espacio donde se conjuga comedia y drama, y la música y todo está conectado por ese viaje a través de ABBA", ha subrayado. "Es el gran homenaje a todos los tipos de amor, al encuentro con lo que fuimos, esas amigas que se encuentran 20 años después y que rememoran junto con las nuevas generaciones lo que es la amistad", ha apuntado.

En cuanto al segundo acto, ha señalado que es "muy fácil emocionarse" cuando Sophie parece que va a abandonar su casa: "Uno puede no ser madre o padre pero, lo que es evidente, es que somos hijos y hay algo en la función que hace que conectemos con esa emoción, que es cuando hemos tenido que salir de nuestra casa".

Asimismo, ha calificado la función como "fresca y alegre" y ha contado que los espectadores se "emocionan constantemente y, al terminar el espectáculo, algunos de ellos, se dan las gracias por haberse regalado las entradas".

En la nueva propuesta, ha explicado que hay una coreografía con un lenguaje "más contemporáneo" del que se acostumbra a ver en el teatro musical y eso hace que sea "más accesible" al lenguaje de las nuevas generaciones. "El diseño de iluminación es impresionante y la escenografía se sale de la línea que venía siendo también el sello de 'Mamma Mia!' y es totalmente innovadora", ha resaltado.

"Esta escenografía hace que el espectador, poco a poco, se vaya cada vez emocionando más conforme van subiendo las pasiones de los personajes y suben los diferentes ambientes de la función", ha comentado.

"ENTRENAMIENTO MUY FUERTE"

Ronda ha contado que para llegar a interpretar la obra ha pasado por un entrenamiento "muy fuerte" y una formación "muy grande". "Ser actriz de teatro musical es una profesión donde en Broadway o en Londres los actores están muy consagrados pero, lamentablemente, en este país todavía necesitamos un empujón y que se les reconozca mucho más el esfuerzo", ha incidido.

"He hecho cosas en mi vida laboral de las que me siento muy orgullosa y el teatro clásico es mi base y estaré siempre vinculada a él porque me encantan los textos clásicos y contemporáneos". Sin embargo, ha remarcado que, como actriz, tener la "experiencia de hacer algo 180 grados, donde se utilizan herramientas del mundo de la danza, de las que pensaba que me había desvinculado, es un regalo".

Asimismo, ha dicho que a través de Donna, ha estado más presente con su familia porque el personaje vive una soledad que también vive en ocasiones durante sus giras: "De repente, estás más presente con tu madre, tu abuela o con tu familia en general", ha indicado.