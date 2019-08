Manel Martínez renuncia a la Alcaldía de La Vilavella, dimite de sus cargos orgánicos y causa baja en PSPV

Actualizado 31/07/2019 17:07:20 CET

CASTELLÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El PSPV de La Vilavella ha anunciado la renuncia a la alcaldía de Manel Martínez y la dimisión de sus cargos orgánicos, así como la baja del partido. Esta decisión viene motivada -según los socialistas- por el "escarnio público a su persona" que se viene "orquestando" desde hace años "con la única finalidad de acabar con la carrera política del primer edil". De esta manera -han añadido- "se pretende acabar con la persecución política que ha sufrido el hasta ahora alcalde de La Vilavella".

Martínez también presentó este martes su renuncia al cargo de diputado provincial al haber transcendido fragmentos de una conversación personal que mantuvo con la concejala del PP en dicha localidad, Inmaculada Traver, cuando no era alcalde ni diputado, que recoge algunas cosas que -según explicó el grupo socialista en la institución provincial- "no son aceptables".

El PSPV de La Vilavella ha manifestado en un comunicado que hace dos años se vertieron "informaciones falsas" en medios nacionales sobre las retribuciones que cobraba el edil en el momento de acceder a la alcaldía, "manipulando las cantidades mensuales a percibir, cuando en realidad su sueldo había quedado en 845 euros al mes".

Así mismo, ha explicado que durante la legislatura anterior páginas anónimas de Facebook y blogs "se dedicaron a mentir y difundir imágenes de la vivienda personal de diferentes concejales, entre ellos el primer edil".

En cuanto a la difusión de la conversación del alcalde con la portavoz del Partido Popular en un medio de comunicación, los socialistas también han aclarado que la grabación "reproduce una de las diferentes reuniones que mantuvieron los representantes del PSOE y del PP en las semanas previas a la toma de posesión, tal y como es normal a la hora de formar cualquier gobierno".

Pero "no se dice en ningún momento que posteriormente a este encuentro entre el alcalde y la portavoz, hubo una reunión con diversos miembros de ambos partidos en la que estaban los dos implicados y en la que se avanzó en la futura colaboración", han añadido.

"NO SE PUEDE DESCONTEXTUALIZAR"

Según el PSPV de La Vilavella, la reunión se produce en un momento en que Manel Martínez no era alcalde ni diputado, no ostentaba cargo alguno y "todo ofrecimiento no pasaba de ser meras hipótesis". "Se trata de una de las múltiples reuniones políticas que se realizan para conformar los ayuntamientos y no se puede descontextualizar de este ámbito", ha insistido.

Los socialistas han asegurado que la grabación que publica en El Mundo está "editada y cortada", lo que "evita escuchar las declaraciones de Traver, y entender el contexto y el tono en el que se mantuvo dicha conversación por ambas partes".

Asimismo, han explicado que la grabación de una conversación privada sin el consentimiento del primer edil se produce en el lugar de trabajo de Inma Traver, "lugar de encuentro que ella misma ofrece a través de un mensaje de Whatsaap al alcalde dando amplitud de horario para reunirse -de 8 a 14 horas-". "La charla se produce en horario de trabajo de Inma Traver y se desarrolla en tono distendido fruto de correcta relación que tenían ambos", han añadido.

En la misma grabación a la que hace referencia el medio de comunicación, -según el PSPV de La Vilavella- la misma Traver "reconoce que un diputado 'popular' les informó de que se haría un ERE masivo en el momento de producir el cambio político, insinuando que la mayoría de trabajadores eran eventuales y que podían cesar en el trabajo en la Diputación".

"La preocupación de la señora Traver por la continuidad de su trabajo eventual en la Diputación fue lo que llevó a Manel Martínez a hablar del futuro laboral de la concejala, ya que ella misma le reconoció la precariedad de su contrato -que acaba en abril del 2020-", han apuntado los socialistas.

ABANDONA LA POLÍTICA

Una vez aclarado el contexto en el que se ha desarrollado toda esta situación, el PSPV de La Vilavella ha apuntado que Martínez es consciente de que su intervención no fue "la más adecuada", y por ello ha decidido abandonar la política y pedir el reingreso en el cuerpo de funcionarios de profesores de secundaria de la Generalitat, donde posee plaza propia obtenida a través de unas oposiciones.

Desde el PSOE de La Vilavella han agradecido la labor realizada por el edil, al que desean la "mejor de las suertes". "Seguiremos mejorando La Vilavella, pese a los ataques, la no aceptación de la derrota y las malas artes porque el progreso de La Vilavella es lo más importante", ha concluido.