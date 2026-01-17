Una manifestación en Llíria rechaza la macroplanta de biometano: "Es un peligro para el territorio"

Imagen de manifestantes - ASOCIACIÓN CAMP DE TÚRIA Y SERRANÍA

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación celebrada durante este sábado en la localidad valenciana de Llíria, convocada por la Asociación Camp de Túria y Serranía, ha rechazado la macroplanta de biometano proyectada en el municipio porque es un "peligro" para el territorio, al mismo tiempo que ha reclamado a la Generalitat "no avalar proyectos que ponen en riesgo la salud".

La movilización ha reunido a más de 2.000 personas, "evidenciando una creciente preocupación social por las consecuencias de este proyecto", según ha indicado la organización en un comunicado.

A la protesta se han sumado asociaciones que desde el inicio del proceso han apoyado la causa, como Defiende tu pueblo y Ubiracional, junto a otras entidades afectadas por proyectos similares, entre ellas la plataforma en defensa del medio ambiente y rural San Antonio y Comarca y AEV Salvemos Farrajón (Buñol).

Durante la movilización, los manifestantes han reclamado al alcalde de Llíria, Paco Gorrea, que no conceda la licencia de obras para la instalación de la macroplanta.

MANIFIESTO

En el manifiesto leído por Carla Granero, miembro de la Asociación Camp de Túria y Serranía, se ha subrayado que la protesta "no busca un enfrentamiento" con el primer edil, "sino encontrar en él una mano amiga que no participe en convertir la comarca en una zona de sacrificio sin retorno". También, se ha remarcado que los asistentes no quieren administraciones autonómicas que avalen proyectos "que ponen en riesgo la salud y el territorio".

En el manifiesto, asimismo, se ha agradecido la ayuda y guía de expertos en la materia como Fernando Valladares, Antonio Turiel, Artemi Cerdà y Máximo Florín. Además, se ha reconocido el apoyo y la implicación del alcalde de Casinos, Miguel Navarré, así como la colaboración del alcalde de Domeño, Francisco Gómez Asensio.

Desde la asociación convocante, se ha insistido en que "la reclamación es que este tipo de instalación no tiene ningún sentido, porque afectaría potencialmente, según los expertos, a los acuíferos y al aire y, por tanto, a la salud de las personas de una manera muy significativa".

Además, se ha denunciado que el proyecto "pretende traer purines y residuos de fuera del territorio, con toda la contaminación que ello implica, lo que, según los expertos, rompe con cualquier criterio de ecología circular y de gestión sostenible de los recursos. Asimismo, se advirtió de que el procesamiento de residuos como cadáveres de animales o purines puede suponer un elevado riesgo de generación de metales pesados".

NUEVAS MOVILIZACIONES

Por último, los convocantes han anunciado que esta movilización tendrá continuidad y que la próxima manifestación se celebrará en València, en una convocatoria conjunta de carácter autonómico, con la unión de diversas asociaciones de distintas zonas afectadas por este tipo de proyectos, "para exigir a la Generalitat que actúe en consecuencia ante el rechazo social a unas instalaciones que consideran peligrosas para la salud, el territorio y el medio rural".