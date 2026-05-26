La manifestación 'Mazón a presó' recupera este sábado el recorrido original de la primera marcha: "No ha cambiado nada"

Rueda de prensa de presentación de la manifestación 'Mazón a presó' de este sábado en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La manifestación bajo el lema 'Mazón a presó' de este mes de mayo, convocada por entidades sociales, recuperará el recorrido original de la primera marcha por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que reunió el 9 de noviembre de aquel año a centenares de miles de personas en las calles de València, para replicarlo 19 meses después de la tragedia que dejó 230 víctimas mortales como "símbolo de que no ha cambiado nada, por mucho que quieran hacer creer que sí".

La convocatoria se celebrará este sábado 30 de mayo, con inicio en la plaza del Ayuntamiento de València y finalización en la plaza de la Virgen --por Sant Vicent, Reina, Brodadors y Micalet--, según han informado este martes en una rueda de prensa los colectivos impulsores, entre ellos más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, asociaciones de víctimas, Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV).

La marcha reclamará una vez más la supresión del aforamiento del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y que se presente en el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana. "Diecinueve meses después, continúa conservando su acta de diputado con la ayuda de parte del poder judicial y las políticas del Consell siguen poniendo en riesgo la seguridad de la población", exponen las entidades convocantes.

Los CLER denuncian que, a pesar de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, se están impulsando nuevos polígonos industriales, zonas residenciales, macroproyectos energéticos y ampliaciones de centros comerciales en suelos agrícolas. Según subrayan, "las movilizaciones que recorren todo el País Valencià son también una muestra de que la situación es insostenible en otros muchos ámbitos".

"Mientras los responsables de 232 muertos se protegen entre ellos y perpetúan las políticas negacionistas del cambio climático, el pueblo valenciano organizado no se rinde y continúa luchando para que se haga justicia y garantizar la seguridad de toda la población", resaltan, y añaden que la protesta organizada "es la manera de cambiar las cosas, a la vez que se reivindica la memoria, la dignidad y el derecho a decidir su destino".

"EL CLAMOR NO ERA SOLO QUE MAZÓN DIMITIERA, SINO QUE FUERA JUZGADO"

La portavoz de Intersindical --una de las entidades convocantes--, Beatriu Cardona, ha resaltado que un año y medio después de la primera e "histórica" manifestación se reedita ese mismo recorrido en "homenaje a toda la ciudadanía que aquel 9 de noviembre --de 2024-- nos acompañó". "El clamor no era solo que Mazón dimitiera, sino que fuera juzgado por una negligencia muy grave y por su dejadez de funciones como 'president' en unas horas vitales para evitar que 232 personas murieran ese día", ha enfatizado.

"Queremos demostrar que luchamos para que se haga justicia y se garantice la seguridad de toda la población", ha afirmado Cardona, que ha cargado contra las "políticas de negacionismo que continúa perpetuando este gobierno valenciano". "No nos vamos a rendir", ha prometido la representante sindical.

Desde los CLER, Rut Moyano ha asegurado que el principal objetivo es "acompañar a los familiares de las víctimas en la búsqueda de la verdad y justicia, pero también poner encima de la mesa que este Consell heredado está impulsando un modelo de reconstrucción que nos vuelve a poner en peligro". Así, ha criticado que en "pocos meses" se ha autorizado construir polígonos industriales, centros comerciales o nuevas zonas residenciales en más de dos millones de metros cuadrados de suelo impermeabilizado en zonas afectadas por la dana y ha acusado al Gobierno valenciano de impulsar "política de muerte".

LLORCA Y FEIJÓO "AVALAN SU PERMANENCIA"

Mientras, la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, Rosa Álvarez, ha valorado que la recuperación del recorrido original de la manifestación es un "gesto" que les "llega al corazón". Dicho esto, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser los responsables de que Carlos Mazón "continúe sentado" en sus filas al "avalar su gestión y su permanencia" como diputado en Les Corts. "No pueden quitarle el acta pero sí pedírserla", han sostenido.

Además, ha interpelado directamente a Llorca: "¿Sería el garante en una situación similar de que se pueda dar seguridad al pueblo valenciano? No queremos presidentes que no sean garantes, no queremos floreros ni gobernantes que no tengan cargas y solo sueldos".

Álvarez también ha informado de que, en esta ocasión, no podrá asistir a la convocatoria porque ese día estará "defendiendo" en un congreso sobre trabajo social "la repsuesta de los servicios sociales ante una catástrofe, que es lo que parece que nos dice el TSJ (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana)".

Y la presidenta la de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha remarcado que los colectivos siguen "saliendo a la calle porque la verdad aún no ha llegado": "Seguimos sin explicaciones concretas, sin responsabilidades políticas asumidas y sin garantías reales de que esta tragedia y la negligente gestión no vuelva a repetirse". "La justicia está haciendo su trabajo, pero en Catarroja", ha apostillado.

Además, según ha argumentado, "en este país necesitamos sacudir los cimientos de la justicia" y ha cuestionado: "En algunas situaciones solo falta cualquier indicio para montar un caso y, en el caso de Mazón, por un aforamiento fraudulento, sigue". También ha sostenido que no se puede "reconstruir sin asumir responsabilidades" de la dana y ha advertido de que, 19 meses después, "no se está teniendo en cuenta para nada lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024". "Eso la sociedad valenciana no lo puede asumir", ha remarcado.

Por último, ha reclamado "verdad, justicia y reparación" y ha exigido al Consell "no jugar al desgaste, que es a lo que están jugando", porque la sociedad valenciana "tiene dignidad", según ha reivindicado. "No podemos banalizar la mentira", ha agregado.