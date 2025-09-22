Manises convoca la XVII Bienal Internacional de Cerámica

El Ayuntamiento de Manises convoca la XVII Bienal Internacional de Ceràmica de Manises - AYUNTAMIENTO DE MANISES

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manises (Valencia) convoca la XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises con el objetivo de fomentar la creación y la innovación en los ámbitos de la cerámica artística y del diseño y de promocionar el nombre de Manises como ciudad ceramista.

En la Bienal pueden participar, tanto de forma individual como colectiva, personas de cualquier país del mundo. Las obras que se presentan, con un máximo de dos por modalidad, tendrán que ser originales, no haber participado en otros concursos y estar realizadas en su mayor parte con materiales cerámicos.

Una misma obra solo se puede presentar a una modalidad. En caso de participaciones colectivas, el grupo tiene que elegir una persona representante legal, los datos de la cual tienen que figurar a la solicitud, detalla el consistorio.

En las solicitudes se incluirá un dosier anónimo en PDF con tres fotografías (como máximo) de cada una de las obras tomadas sobre fondo neutro, un currículum profesional del autor o autores y una fotografía personal del autor o autores en formato JPG y adecuada resolución, dentro de los plazos que se especifican en la convocatoria.

Los premios de la XVII edición de la Bienal están distribuidos en dos categorías: la modalidad cerámica artística, con un primer premio 'Ciudad de Manises' dotado con 8.000 euros y un segundo premio de 4.000 euros, y la modalidad de diseño de producto cerámico, con un premio de diseño de producto "Ciudad de Manises", dotado con 4000 euros.

El Ayuntamiento podrá establecer convenios con otras entidades privadas que otorgan otros premios en las dos modalidades. Todos los convenios resultantes que afectan la categoría 'Premios' se publicarán en la web de la Bienal.

El plazo de inscripción está abierto desde este lunes hasta el próximo 20 de noviembre mediante la plataforma web www.mundoarti.com. Las obras seleccionadas se tienen que enviar físicamente hasta el 28 de febrero de 2026.