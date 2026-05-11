Manises entrega los premios de la XVII Bienal Internacional de Cerámica y expone las obras hasta agosto

Biennal Internacional de Cerámica de Manises - AYUNTAMIENTO DE MANISES

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manises (Valencia) ha celebrado el acto de entrega de premios de la XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises (BICM) 2026, que reconocen el valor del arte de la cerámica y convierten esta tradición centenaria con las infinitas posibilidades de la vanguardia de esta disciplina.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la muestra con las obras seleccionadas estará abierta al público hasta el 31 de julio en la sala de exposiciones de los Filtros.

El concejal de Cultura y Promoción de la Cerámica, Xavier Morant, ha destacado que la Bienal Internacional de Cerámica es "una oportunidad para dar visibilidad al talento de creadores que utilizan la cerámica como lenguaje artístico y vehículo de expresión dentro del arte contemporáneo".

"Esta edición ha reforzado el compromiso de la ciudad con la cerámica artística y con la promoción de nuevas miradas creativas que aportan valor, innovación y proyección cultural a esta disciplina", ha afirmado.

En la modalidad de cerámica artística, el primer premio 'Ciudad de Manises', dotado con 8.000 euros, ha recaído en la obra 'Soma reflejado', de Manuel Barreiro (España). El segundo premio, con un valor de 4.000 euros, ha sido para la pieza 'La Nube', de Rafaela Pareja (España).

En la misma categoría, la creación 'Wood' de Wang Zhaojing (China), ha obtenido el premio 'Ciudad de Vénissieux' para menores de 35 años, con una dotación económica de 1.800 euros. El premio 'Fundación Museo de Montelupo', que corresponde a una residencia artística en esta ciudad hermanada con Manises, ha sido para 'Anima', de Alejandra Hermida (México).

Este año, como novedad, se ha otorgado por primera vez el premio 'Residencia artística el Lladró S. El y ha sido para la obra 'Beyond boundaries', de Marta Armada (España). Además, el jurado ha decidido otorgar la mención de honor a la obra 'Hoja Marchita', de Liu Danhua (China).

En cuanto a la modalidad de diseño de producto cerámico, se ha librado el premio 'Ciudad de Manises' en esta categoría, con una dotación de 4.000 euros, al trabajo 'Donut', de Anette Leegaard y Alexandru Murar de 'Studio Skuret' (Dinamarca).

345 ARTISTAS EN EXPOSICIÓN

Estas obras, así como el resto de piezas seleccionadas, de entre las 486 originales e inéditas elaboradas con materiales cerámicos de 345 artistas de hasta 49 nacionalidades, forman parte de una exposición que estará abierta desde el 8 de mayo hasta el 31 de julio a la sala de exposiciones Los Filtros. También se ha elaborado un catálogo con motivo de la XVII Bienal de Cerámica de Manises.

En el marco de esta edición también han tenido lugar diferentes actividades relacionadas con la cerámica como hilo conductor, como conferencias, mesas redondas, visitas guiadas, proyecciones del Festival de Cine Cerámico (Cicema), y dos exposiciones de dos de los artistas ganadores de la edición anterior.

Hasta el 31 de julio también se podrán visitar dos exposiciones destacadas: la de Juan Ortí, Premio BICM 2024 en Cerámica Artística, en la sala Mumaf del edificio El Arte, y la de Carlos Martínez- Mediero, Premio BICM 2024 en la categoría de Cerámica Producto, a la Sala Ceramista Gimeno de la Casa de Cultura.