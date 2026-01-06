Se mantiene la alerta amarilla por temperaturas mínimas en el interior de Valencia y Alicante y se retira por nevadas

Archivo - Imagen de frío. - RICARDO RUBIO-EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias mantiene este Día de Reyes la alerta nivel amarillo por temperaturas mínimas en el interior sur de Valencia e interior de Alicante, mientras que ha finalizado la alerta nivel amarillo por nevadas en el interior sur de Castellón e interior de las provincias de Valencia y Alicante.

Ante esta situación de frío, Emergencias recomienda revisar los tejados y bajantes de agua, ventilar la casa al menos dos veces al día para asegurar la renovación del aire y evitar la acumulación de CO2 y cuidar el aislamiento de la casa para evitar la pérdida de calor y las corrientes de aire.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad recuerda la importancia de abrigarse por capas y proteger la cabeza, las manos y los pies, así como apagar estufas eléctricas o de gas durante la noche durante los días de más frío para prevenir posibles problemas de salud asociados a las bajas temperaturas, que puede conllevar riesgos graves para la persona, especialmente en situación de vulnerabilidad, si no se tratan a tiempo y se requiere de atención médica urgente.

Aí, ha difundido entre la población una serie de recomendaciones para proteger la salud ante los episodios de frío. Los consejos incluyen, entre otros, respirar por la nariz en lugar de por la boca en el exterior, ya que el aire se calienta al pasar por las fosas nasales y así disminuye el frío que llega a los pulmones.

Entre estas recomendaciones se encuentra, en caso de hielo en las calles, extremar la precaución y utilizar calzado antideslizante, si es posible, así como ventilar regularmente la casa, especialmente si se utilizan braseros o chimenea, para evitar la acumulación de CO2.

Se recomienda optar por bebidas calientes para mantenerse hidratado, evitando el alcohol, no tomar medicamentos sin receta médica, ya que algunos medicamentos aceleran los problemas derivados de la exposición a bajas temperaturas, así como prestar especial atención a las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad ante el frío.

Desde Salud Pública también se incide en la importancia de la vacunación frente a la gripe, sobre todo en personas mayores de 65 años y en las que padecen alguna enfermedad crónica.

En general, se aconseja a la ciudadanía estar bien informada sobre las condiciones meteorológicas durante estos meses de invierno y consultar los canales oficiales para seguir la evolución de las alertas.