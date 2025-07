Mar Iglesias ingresa en la AVL con una defensa del valenciano en Alicante: "Hay resistencia y vida"

Cantó cree que su incorporación ayudará a defender la lengua en un momento "de dificultad extrema" para la institución y el valenciano

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universitat d'Alacant (UA) Mar Iglesias (Dénia, 1967), ha tomado posesión este viernes como nueva académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en un acto en el que ha reivindicado el uso del valenciano en el sur de la Comunitat Valenciana: "Es una lengua que no se ha dejado tumbar, a pesar de los intentos de arrinconarla", ha manifestado la nueva académica, quien ha aseverado que, pese a la castellanización "estructural", hay "resistencia y vida".

El acto ha tenido lugar este viernes en el Salón de Actos del Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la institución normativa, y ha contado con la presencia de la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, así como del resto de académicos y representantes de las instituciones estatutarias, de la política, del mundo universitario y del tejido asociativo, cultural y económico de la Comunidad Valenciana.

El letrado secretario general de la Acadèmia, Agustí Colomer, ha abierto la sesión agradeciendo la asistencia al público que ha acompañado a Mar Iglesias en la toma de posesión del cargo. Seguidamente, la nueva integrante de la institución ha prometido su cargo y ha recibido la insignia de la institución de manos de la presidenta.

En su discurso, la nueva académica, quien pasa a ocupar la vacante que dejó el año pasado la filóloga y profesora Tudi Torró, ha señalado que, para ella, este nombramiento "no es solo una formalidad" sino que "es también un gesto de confianza, un llamamiento a la comunidad y, sobre todo, una declaración de compromiso de defender la lengua, quererla y ponerla en el centro de la vida política".

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento, en primer lugar, para sus padres, quienes le enseñaron a "amar la lengua sin grandes esfuerzos, con el ejemplo cotidiano, con la forma de hablar de la Marina Alta, con lo dichos populares y con su trabajo como profesores" y, para sus profesores por enseñarle que "la lengua y la cultura son caminos de emancipación".

"Desde el sur, desde Alicante, he vivido el valenciano como un compromiso diario. No como una herencia fácil, sino como una lucha que se hace con amor. Y eso me ha marcado profundamente. Además, he aprendido que la lengua solo vive si la usamos y que solo perdura si la hacemos útil y que solo prospera si la hacemos deseable", ha resaltado Iglesias.

UNA LENGUA "IGNORADA" Y "MENOSPRECIADA"

Las referencias en Alicante han sido constantes en el parlamento de Iglesias, el título del cual, 'Una llengua que camina', es el mismo que lo del documental que coprotagonizó hace quince años. "Hablaba desde mi contexto, desde mi sur, desde una ciudad donde el valenciano se ha ignorado demasiado a menudo o se ha despreciado. Y siempre he hablado con orgullo, pero también con conciencia. Porque sí, el valenciano camina. A veces, despacio, a veces a contracorriente. Pero camina. Es una lengua que no se ha dejado tumbar, a pesar de los intentos de arrinconarla", ha aseverado.

En esta línea, ha sostenido que en Alicante la castellanización ha sido "estructural" pero que, a pesar de ello, "hay resistencia" y "vida" por lo que Iglesias ha reclamado "más apoyo y más recursos" porque la institución "continúe caminando".

"La lengua también camina cuando la Acadèmia mantiene su trabajo, a pesar de las dificultades. Y por eso, quiero defender, con claridad, que hace falta más apoyo. Una institución como la AVL tendría que disponer de los recursos necesarios para llegar a todo el territorio, para hacer más acciones, para llevar la lengua a todos los ámbitos", ha reivindicado.

Igualmente, la recién nombrada académica, en declaraciones ha Europa Press, preguntada por la declaración institucional del Ayuntamiento de Alicante para que la ciudad se declare como municipio castellanoparlante, ha indicado que se trata de un "intento por parte de la ultraderecha, que busca esconder nuestra historia" pero que "no lo conseguirán".

"Lo que han hecho es solo una llamada desde un Ayuntamiento que necesitaba esos votos el PP y con el seguidismo de Vox. Eso no quiere decir que Alicante deje de ser valencianoparlante porque lo continuará siendo porque la ley así lo dice también", ha destacado.

En este sentido, ha argumentado que "la sociedad alicantina quiere vivir en valenciano y quiere que el valenciano siga formando parte de su historia": "Tenemos un himno en valenciano, tenemos un himno de Fogueres en valenciano, tenemos toda una historia en valenciano que no se puede borrar por mucho que haya cuatro gatos que quieran quitar el valenciano de nuestra historia, y en Alicante se vive también en valenciano", ha expuesto Iglesias.

HACER PELÍCULAS EN CASTELLANO NO DA MÁS AUDIENCIA

Asimismo, interrogada por la nueva política lingüística de À Punt, medio del que formó parte como presidenta de la Corporació de Mitjans de Comunicació (CMC) hasta 2022, ha subrayado que la ley se que creó en sus inicios para la radiotelevisión valenciana "defendía el valenciano y era la lengua vehicular de los medios públicos de calidad y en valenciano".

"Ahora la nueva ley no dice nada y lo que estamos viendo es que hacer películas en castellano no da más audiencia porque tenemos muchas televisiones y radios en castellano y lo que nos hace especiales a la radiotelevisión pública es el valenciano", ha afirmado la académica.

Y, en este punto, ha asegurado que "el motivo de existir de la radiotelevisión pública es que sea en valenciano". "Yo me he encontrado a gente que es castellanoparlante a la que le gusta escuchar y ver À Punt porque es en valenciano porque si no no tendrían ninguna oportunidad más de escuchar y ver cosas en valenciano. Pienso que no tendríamos que cambiar y deberíamos continuar en esa línea del valenciano", ha remarcado.

Finalmente, la presidenta Verónica Cantó ha dado la bienvenida a Iglesias, quien, a lo largo de toda su trayectoria, ha hecho una "apuesta constante por la innovación, el progreso y la dignificación del valenciano en entornos como por ejemplo el digital, en que resultaba complicado hacerlo".

Además, ha valorado que la nueva académica "abrió un camino en el periodismo digital valenciano". "Demostró que era posible informar con rigor y calidad, y hacerlo en valenciano, consolidando espacios comunicativos de referencia", ha indicado.

En este sentido, Cantó ha afirmado que la incorporación de Iglesias se produce en un momento "de dificultad extrema" para la institución y para el valenciano "por los ataques constantes, indignos y con una intencionalidad clara de deslegitimación a que están siendo sometidas tanto la institución como nuestra lengua".

No obstante , ha asegurado que su incorporación contribuirá, "con la responsabilidad, el compromiso y el sentido institucionales que corresponde y corresponde a la dignidad del cargo, a fortalecer la tarea colectiva de defensa del valenciano y a erradicar de nuestra lengua cualquier aspecto de conflictividad que impida avanzar en su uso social".