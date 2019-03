Una marea morada toma València para reivindicar que "lo contrario del feminismo es ignorancia"

Actualizado 08/03/2019 21:16:49 CET

Mujeres y hombres de todas las edades salen a la calle para alzar la voz contra el machismo y por la igualdad

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación ha llenado este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, las calles del centro de València con una marea morada en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, contra el machismo y para reivindicar el feminismo como "lo contrario de la ignorancia". La marcha ha "superado ampliamente" la movilización ciudadana del 8M de 2018, según las organizadoras.

Mujeres y hombres de todas las edades han recorrido desde las seis de la tarde las principales vías de la capital valenciana y han abarrotado las céntricas calles de Colón y Xàtiva hasta llegar a las Torres de Serranos, en una comitiva que ha desfilado durante más de tres horas. El 'grito' feminista ha pasado al mismo tiempo por Alicante, Castellón y ciudades como Ontinyent, Gandia y Xàtiva (Valencia) o Elx y Orihuela (Alicante).

En València, la ola feminista ha quedado enmarcada con cánticos como "No es no, lo demás es violación", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "Els carrers seran sempre nostres", junto al ritmo de las batucadas y 'muixerangues' y multitud de carteles con consignas feministas en un ambiente festivo y sin incidentes.

Algunas de las frases que han levantado las manifestantes en sus pancartas son "El patriarcado nos da patriarcadas", "Girls just wanna have fun-damental rights" (en referencia a la canción de Cyndi Lauper), "Lo contrario al feminismo es ignorancia", "Nos queremos vivas", "Mujer, no me gusta cuando callas", "El feminismo contraataca" (al hilo del título de la película de 'Star Wars') o "Somos el grito de las que no tienen voz".

Una figura gigante de la exministra Carmen Alborch --fallecida el año pasado--, como referente por su alegato de que el feminismo fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, ha enmarcado todas las proclamas del acto central del Día de la Mujer, para reivindicar "Ni un pas enrere" (Ni un paso atrás).

A la marcha se han sumado diversos representantes políticos, entre ellos casi todo el Gobierno valenciano, así como el alcalde de València, Joan Ribó, y representantes de partidos como el PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos, Podemos y Esquerra Unida.

Este 8 de Marzo ha arrancado con movilizaciones, cánticos, performances y piquetes informativos por toda la Comunitat, tras lo que ha continuado con una huelga laboral, educativa y de cuidados y consumo. Entre el colectivo de maestras y profesoras ha tenido un seguimiento del 20,1%, aunque los sindicatos lo elevan al 50%.

"ERA DIFÍCIL SUPERAR EL ÚLTIMO 8M"

La marcha vespertina ha llegado al final sobre las ocho de la tarde, cuando todavía había gente en la salida. Esto se debe tanto a la mayor afluencia como a que el recorrido era más largo y pasaba por calles más amplias. Desde la organización celebran así que este 8M ha "superado ampliamente" al del año pasado: "Era difícil superarlo, pero la ciudadanía es consciente de la importancia y está reforzando el movimiento feminista a pesar de los intentos de desacreditarlo".

Con el lema 'Frente a la barbarie, lucha feminista', el manifiesto de la Comisión 8 de Marzo ha puesto el punto y final al recorrido en las Torres de Serranos para denunciar que los trabajos de cuidados están "invisibilizados y despreciados" y exigir "corresponsabilidad en el hogar y los plenos derechos de ciudadanía, el derecho a cuidar y ser cuidadas".

Los manifestantes han rechazado así las condiciones de "explotación y esclavitud" de las mujeres y han llamado a construir estrategias de consumo alternativas para "un mundo social y laboralmente más justo, más respetuoso con el medio ambiente y con la vida de las personas". También han recordado las discriminaciones y violencias en el trabajo y que "ser mujer es la principal causa de pobreza".

"A los que protagonizan esta ola reaccionaria y patriarcal, las mujeres respondemos con este tsunami feminista. ¡Ni un paso atrás en nuestros derechos!", han reivindicado en el alegato unitario.

"EL QUE NO ESTÁ SE LO ESTÁ PERDIENDO"

Tras la pancarta de la Generalitat con el lema 'Vull ser com', el 'president' y la vicepresidenta, Ximo Puig y Mónica Oltra, han coincidido en que "el que no está" en la manifestación "se lo está perdiendo" y "tiene un grave problema". Puig ha defendido que es un día para "decir bien fuerte que no queremos un mundo desigual: Estamos aquí juntas y juntos para decir bien fuerte que la desigualdad afecta al corazón de la democracia".

Bajo el mismo prisma, Oltra ha destacado el 8 de Marzo de 2019 para reivindicar "un mundo igualitario, un mundo donde hombres y mujeres vivamos en relación de igualdad, tanto en el ámbito público como privado". "Queremos relaciones igualitarias a todos los niveles", ha enfatizado, y ha hecho hincapié en que "no hay ni una sola razón para no estar aquí: Las mujeres hemos dicho que sin nosotras el mundo se para".

En definitiva, una jornada "muy bonita" en la que València "se está manifestando masivamente por el derecho de las mujeres", como ha ilustrado el alcalde Ribó: "Yo diría que por los derechos de todos, ya que si tiene los mismos derechos, todos salimos ganando, los hombres también. Es una lucha de las mujeres, pero es una lucha de todos para hacer una sociedad más justa y equitativa".

UN 8M QUE "PASARÁ A LA HISTORIA"

Por parte de los sindicatos, Intersindical considera que este 8 de Marzo "pasará a la historia de la lucha feminista" por la gran participación en la huelga general, las concentraciones de la mañana y las marchas vespertinas, con "centenares de miles de personas" en toda la Comunitat. "Hoy, las mujeres han sido visibles, ocupando las portadas y el puesto que les corresponde en la sociedad, y los hombres han estado en un segundo plano".

Para UGT-PV, el seguimiento de la huelga de dos horas por turno y la amplia participación ciudadana en los actos y movilizaciones del 8M deja en evidencia la necesidad de "un año más lanzar un grito unánime contra las brechas de género, la precariedad laboral y las violencias machistas".

También ha sido un 8 de Marzo "histórico" para CCOO PV, tanto en la reivindicación de las políticas de igualdad y contra la violencia machista como en "la disputa cultural que el feminismo viene librando en nuestra sociedad". La meta, lanzar "un clamor en defensa de la igualdad, frente a la discriminación, la precariedad y las violencias machistas".