Maria Jiménez y Eva Redondo encabezarán las listas del PSPV al Congreso y al Senado por Castellón para el 29N

CASTELLÓ, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE de Castelló ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a las elecciones generales del 29 de noviembre con la aprobación de las candidaturas de Maria Jiménez al Congreso y Eva Redondo al Senado, tal como ha informado el Partido Socialista en un comunicado.

El Comité Provincial, reunido en l'Alcora, ha avalado las listas prácticamente por unanimidad, con el cien por cien de los votos al Congreso y el 94% al Senado, y ha dado luz verde a una renovación completa de la candidatura a la Cámara Baja, con Sergio Bou como número dos. Ambas candidaturas cuentan así con el respaldo del partido y la plena confianza del secretario general provincial, Samuel Falomir, para afrontar unas elecciones "en las que hay mucho en juego".

La secretaria de Organización provincial y diputada en la Diputación, Maria Jiménez, ha agradecido la confianza recibida y ha asegurado que afronta el reto con las prioridades "muy claras". "La experiencia municipal me ha hecho ver que hay muchas cosas que podemos hacer desde los pueblos, pero también que buena parte de las soluciones pasan por las decisiones que se toman en Madrid. Eso es lo que me motiva a dar este paso y poder trabajar desde el Congreso en cuestiones tan importantes como el acceso a la vivienda, los salarios o los servicios públicos, que al final son las que más afectan al día a día de la gente", ha agregado.

Ante el Comité, ha asegurado que "afronto esta responsabilidad con muchas ganas de trabajar y con el compromiso de defender los intereses de Castelló".

Por su parte, la actual senadora territorial, Eva Redondo, ha agradecido el apoyo del partido para seguir defendiendo los intereses de Castelló en el Senado "con la misma ilusión y el mismo compromiso de siempre". Redondo ha advertido que "el 29 de noviembre no son unas elecciones más" porque "nos jugamos seguir avanzando en derechos, igualdad y oportunidades o arriesgarnos a dar pasos atrás en todo aquello que tanto esfuerzo nos ha costado conquistar".

El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha trasladado su plena confianza a Maria Jiménez y Eva Redondo y ha reivindicado "el orgullo del trabajo realizado, que ha llevado a España a conseguir más estabilidad laboral que nunca, mejorar los salarios y las pensiones y alcanzar la mayor inversión en infraestructuras de la democracia".

"Esa es la importancia de tener poder en Madrid y hay que seguir transformando los compromisos en hechos, especialmente en vivienda. Con Maria y Eva, esa será una de nuestras prioridades de trabajo", ha subrayado.

LAS LISTAS APROBADAS

La candidatura socialista al Congreso estará integrada por Maria Jiménez, Sergio Bou, Silvia Gómez, Manel Agea y Sara Navarro, mientras que la lista al Senado estará encabezada por Eva Redondo. El resto de posiciones se concretarán una vez avancen las conversaciones para conformar una candidatura conjunta de las fuerzas de izquierdas en Castelló. Las candidaturas serán refrendadas este jueves por la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE y remitidas a Madrid, donde el Comité Federal del PSOE las oficializará el sábado 17 de octubre.

Con las candidaturas aprobadas, los socialistas de Castelló encaran el camino hacia el 29 de noviembre convencidos de que todavía queda mucho por hacer y con la voluntad de seguir avanzando. "Tenemos un proyecto, tenemos ganas y tenemos la fuerza de mucha gente que no quiere renunciar a todo lo que hemos conseguido. Salimos a estas elecciones a darlo todo, porque el futuro no está escrito y lo decidiremos entre todos en las urnas. El 29N, derechas o derechos", ha concluido Falomir.