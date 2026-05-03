María Pastor González, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026 - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

María Pastor González , de la hoguera Explanada, ha sido elegida Bellea del Foc 2026. La elección se ha llevado a cabo este sábado al término del espectáculo 'Únicos', que se ha desarrollado en la plaza de toros de Alicante ante más de 6.000 espectadores.

Sus Damas de Honor son Sara Pérez Ramón (Doctor Bergez-Carolinas), Marta Salaberri Marcos (Mercado Central) María Moya Baeza (Don Bosco), Nora Banegas Santos (Escritor Dámaso Alonso), Nerea Alpera Ramón (La Condomina) y Eva Egea Molina (La Condomina), detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

El acto ha sido presentado por Jessica Clavel, José Iborra y Ana Ballester. Ciento ochenta bailarines de las distintas comisiones han conformado el cuerpo de baile en las diferentes escenas.

El jurado que ha elegido a la Bellea del Foc y a sus Damas de Honor lo han integrado Andrés Llorens, en calidad de presidente; Raquel Sánchez Martín, Toñi Gómez Gomis, Paloma Boix, Ramón Alonso, Joaquín Rubio, Susana Navarro, Lali García, y María Dolores León. Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha presidido el acto junto con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la Corporación Municipal.

Uno de los momentos "de mayor emotividad de la noche", según destacan las fuentes municipales, ha llegado con el discurso de despedida de la Bellea del Foc 2025, Adriana Vico Melgar, y el posterior y último desfile por la pasarela junto con sus Damas de Honor, María Carrión, Claudia Aroca, Lucía Gómez, Paula Nicolás, Mireya Gaitán y Marta Lledó.