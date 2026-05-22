Maria Schneider, Esperanza Spalding y Lizz Wright encabezan el 29º Festival Jazz de València

Presentación de la 29º edición del Festival Jazz de València - PALAU DE LA MÚSICA

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Maria Schneider, Esperanza Spalding Lizz Wright encabezan el cartel de la 29º edición del Festival Jazz de València que presenta una amplia mirada femenina en una programación "muy equilibrada" que aúna nombres internacionales "de lujo", que aportan una nómina que suma 14 premios Grammys, con una fuerte presencia valenciana y que además está abierta al soul, jazz latino y, como novedad este año, también al gospel.

Así, lo han destacado este viernes el director gerente del Palau, Vicente Llimera, la subdirectora de Música, Nieves Pascual y el coordinador del festival Enrique Monfort, en la presentación de la nueva edición, que se desarrollará desde el 24 de junio al 26 de julio de 2026 con quince conciertos repartidos entre la Sala Iturbi, la Sala Rodrigo, los Jardines Palau y un año más para dar apoyo en las pedanías afcetada por la dna en Castellar-Oliveral y La Torre. Los precios oscilan entre los 10 euro a los 35 euros y vuelve la 26.ª edición del Seminario de Jazz y Música Lat e Sedajazz.

Al respecto, el director gerente del Palau, Vicente Llimera, ha destacado que desde su reapertura esta cita "se ha asentado en el mapa internacional del jazz" y se ha mejorado su eficacia con "un coste bastante asumible para un festival tan potente que se ha ido reduciendo gracias al apoyo de los promotores al implantar un sistema de taquillaje". Así, se ha pasado de un presupuesto en 2024 de 326.506 euros a los 168.949 euros de este.

Por su parte, la subdirectora de Música, Nieves Pascual, ha resaltado que la 29º edición cumple todas las premisas de una potente programación: "eficiencia financiera, compromiso con la educación con los jóvenes y con la figura de la mujer y un cartel equilibrado con grandes grupos internacionales y con grupos locales, ese jazz valenciano del que nos sentimos tremendamente orgullosos para que tengan una proyección tanto en casa como internacional". También ha resaltado que desde el año pasado el festival se cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del INAEM y ha resaltado el compromiso del Ministerio con el Palau".

El coordinador del festival Enrique Monfort, ha destacado "el apoyo a los jóvenes valencianos, a la Banda Sinfónica Municipal, ya que somos el único festival que la integra en su programación de jazz y a las colaboraciones con otras instituciones públicas que nos permiten condiciones muy interesantes".

ha resaltado que el cartel reúne a cuatro artistas internacionales galardonados con los Grammy -Maria Schneider, Esperanza Spalding, Joe Lovano y Wlodek Pawlik, que suman 14 premios-, presenta los debuts en València de Schneider y Spalding en noches consecutivas, mantiene una presencia trasversal del jazz valenciano, suma seis conciertos gratuitos en jardines, e incorpora la música Gospel y a la Banda Sinfónica Municipal de València en una velada con Pepe Rivero.

Así, en la Sala Iturbi, el público disfrutar de la versatilidad y calidad de Maria Schneider (6 de julio), que cuenta con siete Grammys y catorce nominaciones. Reconocida en categorías de jazz, clásica contemporánea y rock (por su arreglo para David Bowie en 'Sue (or in a Season of Crime)"). Al día siguiente, será el turno de la cantante contrabajista y bajista estadounidense Esperanza Spalding (con cinco Grammys. En 2011 se convirtió en la primera jazzista en ganar el Grammy a la Mejor Artista Novel ganándoselo a Justin Biber.

Por su parte, Joe Lovano (8 de julio) estará acompañado por el trío de Antonio Faraó, Ira Coleman y Jonathan Blake. Tienen un Grammy al Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz en 2000 por '52nd Street Themes' y 14 nominaciones.

Wlodek Pawlik (5 de julio) actuará en la Sala Rodrigo. Se trata de un concierto coorganizado por Across Music Foundation, cofinanciado con fondos del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de la Republica de Polonia, con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Tiene un Grammy 2014 al Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz por 'Night in Calisia', junto a Randy Brecker y la Filarmónica de Kalisz. Está formado por Wlodek Pawlik, Damian Kostka y Adam Zagórski

Asimismo, y en la Sala Iturbi, vuelve al Festival la cantante Lizz Wright (4 de julio), una de las voces de referencia del cruce entre jazz, gospel y soul contemporáneos. Como también José James con China Moses (12 de julio), en un homenaje "muy divertido" al 50.º aniversario del disco 'I Want You' de Marvin Gaye, publicado el 16 de marzo de 1976. A estas dos últimas citas vocales, hay que destacar la inclusión por primera vez en el Festival del género Gospel --que no tenemos duda de que triunfará--, con el grupo Gospel Factory bajo la dirección de Dani Reus (9 de julio), con la raíz espiritual del jazz desde una producción nacional.

JAZZ VALENCIANO

El jazz hecho en València recorre la totalidad del festival. No solamente está presente en los conciertos gratuitos de los Jardines y de las pedanías, sino también en el escenario principal de la Sala Iturbi y en el ecosistema formativo del Conservatorio José Iturbi.

Respecto a los tradicionales conciertos gratuitos y al aire libre en los Jardin del Palau, se iniciarán con la Jove Big Band Sedajazz con Perico Sambe y la vocalista Sara Dowling, en el concierto de apertura (24 de junio). Proseguirán con la Banda Sinfónica Municipal de València (25 de junio) junto con Pepe Rivero Quintet, bajo la dirección de Cristóbal Soler. El encuentro reúne el lenguaje del jazz latino del pianista cubano, con la institución sinfónico-bandística histórica de la ciudad.

Como también destaca el proyecto Valencia Jazz 'What a Wonderful World' Band (1 de julio, Sala Iturbi), que reúne a primeras figuras del jazz valenciano como son Cristina Blasco, Bárbara Breva, David Pastor, Jose Luis Granell, Joan Monné, Ximo Tébar, Víctor Merlo e Igor Tavan, con arreglos firmados por miembros del propio grupo sobre repertorio del songbook internacional.

Asimismo, artistas y grupos como Isaac Romagosa Quintet, Adriano Tortora Quartet, Eva Serrano Quintet (Presskit Focusyear 2026) y Le Dancing Pepa protagonizarán el ciclo Jazz a les pedanies (18, 19, 25 y 26 de julio) en Castellar-Oliveral (Polideportivo) y en La Torre (Alquería junto al Pont de la Solidaritat).

Respecto a la formación, vinculada a este género, destaca el 26.º Seminario de Jazz y Música Latina de Sedajazz (14-17 de julio), en el Conservatorio Municipal Iturbi, que constituye el eje formativo y de relevo genera asociado al festival.