Marian Cano aborda en la Plana de l'Arc cómo potenciar el turismo de interior en esta zona de Castellón

Marian Cano aborda en la Plana de l'Arc cómo potenciar el turismo de interior en la zona - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 20 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha visitado este lunes la Plana de l'Arc para abordar con los representantes de varios destinos turísticos cómo potenciar el turismo de interior en la zona.

En el encuentro han participado el alcalde de Benlloc, Ángel Ribes; la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí; la alcaldesa de les Coves de Vinromà, Irma Povedano; el alcalde de la Torre d'en Doménec, Manolo Roig, así como equipos técnicos de los diferentes municipios que conforman la Plana de l'Arc.

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo colaborativo entre territorios y administraciones para asegurar la sostenibilidad y consolidación de estos destinos turísticos, que agrupan a múltiples municipios con un objetivo común: poner en valor el patrimonio, la cultura, la naturaleza y la identidad del interior de la provincia de Castellón.

Esta reunión da continuidad al primer encuentro celebrado el pasado mes de junio con el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, lo que evidencia el compromiso de la Generalitat con el impulso coordinado del turismo de interior y el seguimiento de las estrategias planteadas por los distintos territorios.

MECANISMOS DE APOYO

La titular de Turisme, Marián Cano, ha expresado su disposición a seguir trabajando junto a los destinos implicados para estudiar mecanismos de apoyo que garanticen la continuidad de estas iniciativas, destacando su valor estratégico para el desarrollo del turismo en la Comunitat Valenciana.

Este encuentro marca un punto clave para avanzar en una estrategia común que impulse el desarrollo y la consolidación de estos destinos turísticos, y entre otros asuntos se ha definido una hoja de ruta, así como líneas de trabajo en conjunto para desarrollar los proyectos a corto y medio plazo.

La Plana de l'Arc es una marca territorial impulsada por la colaboración entre siete municipios del interior de la provincia de Castellón: Benlloc, Cabanes, Les Coves de Vinromà, La Torre d'en Doménec, Vall d'Alba, Vilafamés y Vilanova d'Alcolea, con el objetivo de promover un modelo de desarrollo local sostenible basado en la puesta en valor del patrimonio natural, cultural, histórico y gastronómico del territorio.