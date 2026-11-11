Mariano Rajoy estará este sábado en Gandia (Valencia) en un acto del Partido Popular de cara al 29N

Cartel del acto - PP VALENCIA

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Gandia (Valencia) recibirá este sábado, 14 de noviembre, al expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, que participará en un acto público organizado por la formación local a las 11.00 horas en el 'Mercat del Prado'.

La visita del expresidente se enmarca en los actos que el Partido Popular está celebrando con motivo de la próxima cita electoral del 29N y supondrá una oportunidad para abordar los principales retos políticos, económicos y sociales de España, así como las necesidades y aspiraciones de Gandia.

El acto contará también con la participación de María José Catalá y Susana Camarero, candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado, respectivamente, por la provincia de Valencia; el presidente provincial del Partido Popular, Vicent Mompó, y el presidente del PP de Gandia, Víctor Soler.

Desde el Partido Popular de Gandia han destacado, en un comunicado, la importancia de acoger un encuentro de estas características, que permitirá reunir en la ciudad a diferentes representantes de la formación y compartir con afiliados, simpatizantes y vecinos las propuestas y prioridades del partido.

La formación local considera que la jornada constituye una ocasión para reforzar el contacto directo con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y trasladar su proyecto político para el futuro de Gandia.

El Partido Popular de Gandia invita a todos los vecinos a participar en este acto público, que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre, a partir de las 11.00 horas, en el 'Mercat del Prado'.