Marina García ya luce la banda de fallera mayor infantil de València: "No lo he buscado ni pedido, pero lo he soñado"

La mantenedora, Hortensia Roig, llama a tomar conciencia de la "enorme responsabilidad" de "cuidar, amar y promocionar" las Fallas para transmitir su "belleza infinita"

La ciudad de València ha exaltado este sábado a la máxima representante infantil de la fiesta de las Fallas, la fallera mayor infantil de València, Marina García, una niña con una "mirada brillante" y la cabeza "muy bien amueblada" que tiene el "privilegio" de representar este año a todos los niños y niñas de la ciudad --"yo no lo he buscado, yo no lo he pedido, pero lo he soñado"--, en un acto que ha regresado cinco años después al Palau de la Música y en el que se ha rendido "honor y pleitesía" a la reina infantil de las fiestas josefinas.

La exaltación, uno de los más importantes del calendario fallero, que marca cada año el inicio de la cuenta atrás para las Fallas, ha recuperado en esta ocasión su escenario habitual, la Sala Iturbi del Palau de la Música, y otros aspectos concretos como el formato tradicional de la ofrenda floral. También ha contado con la participación 'in situ' de la Banda Sinfónica Municipal, en el estreno en este acto para su director, Cristóbal Soler.

La fallera mayor infantil de València, Marina García, ha optado para esta ocasión por el gris imperial para su espolín oficial. El color de fondo elegido es un tono cálido gris oscuro, caracterizado por su "potencial personalidad y fuerza" y, junto con el colorido "elegante" de sus motivos florales y el metal oro volteado crema como principal metal para la orla que rodea el ramo, consiguen una tela "vistosa, colorida y elegante".

La exaltación, como es habitual, se ha dividido en dos partes: una primera en la que se ha representado un espectáculo y la segunda, la protocolaria, en la que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha impuesto la banda que acredita a García como máxima representante de las Fallas. Ha sido, también para Catalá, la primera ocasión en que ha ejercido este cometido como primera edil.

Respecto al espectáculo, bajo el lema 'Fantasía' y de la compañía JM Gestión Teatral, ha estado dirigido para el público "más pequeño" y protagonizado por Sara y Tomás, dos personajes que han recordado su infancia y algunos de los juegos con los que se divertían en su pueblo. Con la ayuda de un "curioso" maestro de ceremonias han descubierto "todo un mundo mágico y de ilusión" y han terminado "convencidos de que, realmente, todo lo que pueden imaginar puede hacerse realidad".

En cuanto a la temática, ha relacionado el objetivo de encontrar una ciudad que apueste por una sostenibilidad y biodiversidad "excelente" con el concepto de la ciudad de como Capital Verde Europea 2024.

Tras la imposición de la banda a la fallera mayor por parte de la alcaldesa, María José Catalá, ha sido el turno para la mantenedora, función que este año ha recaído en la empresaria Hortensia Roig.

"LAS FALLAS SON MUCHO MÁS": EMOCIÓN, TRABAJO, RESPETO Y "FAMILIA" PORQUE TRANSMITEN VALORES

En su discurso, Roig ha destacado el "privilegio" de la fallera mayor infantil de València y las doce componentes de su corte de honor de "representar a todos los niños de València en un mundo llamado Fallas", a través de quienes la ciudad puede "descubrir cómo es ese mundo lleno de fantasía y realidad" que son las fiestas josefinas. "Las Fallas son emoción y vosotras sois sentimiento y corazón, son más que una grandísima fiesta", ha señalado.

La empresaria ha explicado que la fiesta es "mucho más" y sirven para aprender": "Las Fallas proporcionan valores que os van a servir de mucho en la vida. Ser fallero te enseña a ser generoso, a compartir, a valorar y a aplicar la cultura del esfuerzo. Porque todos sabemos lo que cuesta conseguir un buen boceto del artista fallero para que las comisiones tengan monumentos bonitos, sentidos y originales".

"También -ha continuado-- sabemos las horas y horas que dedicamos a nuestra preciosa indumentaria para lucir trajes y aderezos que son joyas. Y lo muchísimo que cuesta montar el belén en los casales, o las tardes que hay que ensayar los playbacks y las obras de teatro del concurso de Junta Central Fallera".

Roig ha resaltado que las Fallas "son trabajo" porque también "forjan carácter" y "preparan para la vida desde un punto de vista práctico y real, aprendiendo sobre el terreno". Por ello, ha animado a todos los niños de la ciudad a "resaltarlo en vuestro futuro currículum". "Las Fallas son respeto y devoción, pero también mano izquierda, aquella que tienen los presidentes y presidentas de las comisiones que tanto se afanan por aflorar la 'germanor' y sacar a flote los ejercicios falleros", ha argumentado.

La mantenedora también ha apuntado que la fiesta fallera es "familia" y "casa" porque, ha explicado, "los casales son nuestro segundo hogar y las comisiones son una segunda familia". "Y como cualquier familia, tiene sus momentos buenos y otros menos buenos. Pero, sobre todo, momentos de aprendizaje", ha agregado.

En este sentido, Roig ha recalcado que las Fallas "tienen algo mágico que las vuelve únicas", que es, a su juicio, "la transmisión de valores de generación en generación". Por ello, ha puesto como "deberes" a Marina García y su corte de honor el "educar a sus futuros hijos en el amor por la fiesta". "Porque dentro de algunos años serán los que estarán sentados en el patio de butacas", ha apuntado.

Asimismo, ha puesto en valor que la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, razón por la cual el colectivo fallero tiene "la enorme responsabilidad de cuidarlas, amarlas y promocionarlas, de enseñar a los valencianos que no son tan falleros, a los españoles y turistas internacionales que nos visitan su belleza infinita".

"EMBAJADORAS POR EL MUNDO"

En este punto, se ha dirigido a la fallera mayor infantil de València, Marina García, y a su corte de honor, de quienes ha destacado el "privilegio" que desempeñan este año al ejercer de "embajadoras por el mundo de las Fallas 2024". "Una misión muy importante este año que nuestra ciudad es Capital Verde Europea", ha incidido.

Y de García ha resaltado su "mirada brillante", ha asegurado que es "luz del Mediterráneo, como azules son sus ojos", y el traje que lució en la Fonteta, "reflejo del cielo donde descansan los que nos han precedido". "Es pasión, pasión por las Fallas. Por exprimir cada instante en el casal del barrio de sus abuelos. Es saber estar, saber cuándo sonreír y escuchar, cuándo saludar o detenerse a conversar", ha continuado.

"Eres una niña soñadora, pero con la cabeza muy bien amueblada. Llevo grabada en el alma una de las frases que dijiste: 'Yo no lo he buscado, yo no lo he pedido, pero lo he soñado'. Esta es la esencia de la historia tan bonita que hoy escribe un nuevo capítulo. En Marina habita una fallera muy grande en un cuerpo pequeñito, con un corazón parejo a su dignísimo cargo. Ejemplar, amiga de sus amigos, leal y niña cuando tiene que serlo. Socorrista y futbolera", ha alagado a la fallera mayor infantil.

Y tras resaltar toda esta "nueva y maravillosa historia, la de las Fallas 2024", Roig ha considerado que el 'món faller' "puede estar tranquilo y orgulloso, porque tiene unas grandísimas embajadoras, con Marina a la cabeza". La exaltación de la fallera mayor de València ha concluido con un espectáculo pirotécnico a cargo de Pirotecnia Crespo, disparado desde el Jardín del Turia frente al propio Palau de la Música.