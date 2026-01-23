Marta Alonso garantiza la "continuidad absoluta" de Cinema Jove: "Se va a celebrar con total normalidad"

Archivo - Decenas de espectadores durante la gala de inauguración del Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove, en el Teatro Principal, a 20 de junio de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha garantizado la "continuidad absoluta" del festival Cinema Jove después de conocerse que su hasta ahora director, Carlos Madrid, no continuará al frente del certamen después de nueve años.

"Se va a celebrar con total normalidad", ha sostenido este viernes la secretaria autonómica a preguntas de los medios durante la presentación de la programación del Consorci de Museus.

Alonso ha indicado que "se están poniendo en marcha las acciones administrativas para asegurarlo" y ha remarcado que se va a celebrar "con total normalidad": "Hay una continuidad absoluta en este festival", ha incidido.

En este sentido, ha señalado que se irá informando de todas las novedades respecto a la nueva edición, pero que, en todo caso, se continúa con "el mismo compromiso".

"Se ha trabajado y se está trabajando con el equipo actual para garantizar los mismos resultados que ha tenido y que todo salga con la misma ambición", ha insistido Alonso, al tiempo que ha apuntado que esto va a continuar así sea quien sea la persona que pase a dirigir el festival.