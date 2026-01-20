Más de 150 personas expertas participan en la elaboración de la Estrategia de Investigación en Seguridad y Emergencias - GVA

Más de 150 personas expertas procedentes de universidades, centros de investigación y entidades profesionales participan en la elaboración de la Estrategia de Investigación en Seguridad y Emergencias 2026-2029 que promueve la Conselleria de Emergencias e Interior para reforzar la innovación tecnológica y definir retos, prioridades e instrumentos de I+D+i en este ámbito de la gestión pública.

Así lo ha avanzado el titular de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, durante la apertura de la jornada técnica organizada por la Conselleria para la puesta en marcha de los grupos de trabajo que se encargarán de configurar este marco estratégico autonómico, desarrollado en colaboración con la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (RUVID), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Una vez completada la fase de registro de las personas expertas que participarán en la iniciativa, durante la reunión se han constituido diez grupos de trabajo, que desplegarán su labor en identificación y análisis de riesgos; prevención y mitigación de riesgos; intervención general en emergencias; intervención sanitaria; evaluación de daños y recuperación; intervención en seguridad; intervención en apoyo logístico; intervención judicial; intervención en albergue y asistencia; y recuperación postemergencia.

El conseller ha subrayado que la iniciativa ha suscitado el interés de alrededor de 250 personas procedentes de la comunidad científica, lo que se plasmará en la participación de más de 150 de ellas en los diferentes grupos puestos en marcha en esta sesión de trabajo.

Valderrama ha destacado que ello permitirá la creación de un Catálogo Autonómico de Personas Expertas Universitarias en Seguridad y Emergencias, concebido como "herramienta estratégica" de la Comunitat Valenciana para "identificar con rapidez capacidades científicas, asesoramiento experto y soluciones innovadoras en ámbitos críticos".

Además, ha señalado que la estrategia nace con la vocación de "identificar el talento, las capacidades y las líneas de investigación existentes en las universidades y centros de investigación y alinearlas con los retos actuales de la gestión de emergencias y la seguridad pública".

"No podemos permitirnos trabajar desde compartimentos estancos", porque "los riesgos a los que nos enfrentamos hoy son cada vez más complejos, transversales y cambiantes, y exigen respuestas coordinadas, integrales y basadas en el conocimiento compartido", ha defendido el conseller, para quien "la colaboración entre administraciones, el ámbito académico, los profesionales del sector y la propia ciudadanía resulta imprescindible".

El acto ha contado también con la intervención del presidente de RUVID y vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante, Juan Mora, y el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez.

CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS

En concreto, en esta fase de diseño de la Estrategia de Investigación en Seguridad y Emergencias se están analizando las líneas existentes de investigación y trabajo relacionadas con la seguridad y las emergencias, las capacidades científico-técnicas, tecnológicas y operativas disponibles en la Comunitat Valenciana y la experiencia acumulada en proyectos, colaboración institucional y gestión de emergencias.

Estos grupos de trabajo están integrados por personas expertas de reconocido prestigio que se encargarán de identificar retos y proponer soluciones estratégicas para reforzar la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación ante emergencias. En concreto, la información obtenida en esta fase permitirá elaborar un diagnóstico que sirva de base para las siguientes fases de la estrategia.

El objetivo de esta estrategia autonómica es fortalecer la capacidad de la Comunitat Valenciana para anticipar, prevenir y responder eficazmente a desastres naturales, emergencias sanitarias y amenazas tecnológicas, así como reforzar la incorporación de las tecnologías a la gestión integral de la seguridad y las emergencias, según la Generalitat.

RUVID es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todas las áreas de conocimiento. Forman parte de ella las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana, así como la Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universidad Católica de Valencia y la delegación en la Comunitat Valenciana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La red realizará un diagnóstico técnico sobre las recientes líneas de investigación en seguridad y emergencias a nivel nacional e internacional. Además, se encargará del diseño de la estrategia, para lo que definirá las prioridades temáticas de investigación a corto, medio y largo plazo, y planteará propuestas de líneas de innovación tecnológica, organizativa y formativa. Su trabajo incluirá finalmente un plan de transferencia de resultados, con posibles acciones de divulgación, formación y aplicación práctica.