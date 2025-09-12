Más de 180 guardias civiles participan en el operativo para evitar robos de uva de mesa del Vinalopó durante la cosecha

Presentación del plan de seguridad de la Guardia Civil para la campaña de recolección de uva de mesa embolsada del Vinalopó de 2025-2026 este viernes en La Romana (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 180 agentes de la Guardia Civil van a participar en la prevención, atención e investigación de los delitos que puedan cometerse en los campos de uva de mesa embolsada del Vinalopó, cultivo con denominación de origen protegida (DOP), durante la cosecha de la campaña de 2025-2026.

Un año más, el principal objetivo del instituto armado es "prevenir" este tipo de delitos, "poniendo a disposición de los usuarios una serie de herramientas que vienen dando un resultado positivo en los 14 años de evolución con los que cuenta, desde que se inició en 2011".

La Guardia Civil ha presentado este viernes en el municipio de La Romana (Alicante) el plan de seguridad para la campaña de recolección de esta fruta de 2025-2026, que se ha puesto en práctica durante la actual campaña de recolección, en el marco de la estrategia para luchar contra las sustracciones en explotaciones agrícolas del ámbito geográfico de la DOP.

Al acto de presentación, que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de la localidad, han acudido el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves Martínez; el alcalde del pueblo, Nelson Romero Pastor; el teniente coronel jefe de la Comandancia de Alicante, Francisco Poyato Sevillano, y el teniente coronel Antonio Darder Colom, jefe de la jefatura de operaciones.

También representantes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana; representantes de ayuntamientos y policías locales de Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Monforte del Cid, Monóvar, Novelda y Pinoso, y de las asociaciones de agricultores, cooperativas del sector y comunidades de regantes, entre otros, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Tras la reciente implantación de la denuncia telemática completa de la Guardia Civil a nivel nacional, el pasado 4 de julio, este servicio se ha incorporado al plan de seguridad de la campaña de recolección de 2025-2026 "como una herramienta de gran utilidad a disposición de los posibles afectados".

IMPORTANCIA DE DENUNCIAR Y CONSEJOS

Además, se han recordado "algunos consejos de utilidad a los agricultores, como desconfiar y comprobar los datos en los correos y mensajes recibidos". En caso de duda, se recomienda preguntar a los agentes de la Guardia Civil, a disposición durante las 24 horas.

Para combatir posibles delitos, la Benemérita ha recordado la importancia de denunciar "por cualquiera de los medios a disposición de los ciudadanos" o dando aviso por teléfono a través del 062 o la aplicación Alertcops.

El subdelegado del Gobierno en Alicante se ha referido al papel de la uva de mesa del Vinalopó: "Constituye una seña de identidad de nuestra tierra y un símbolo de esfuerzo de miles de familias que, con su trabajo, engrandecen la provincia y proyectan su prestigio más allá de nuestras fronteras".

Asimismo, ha ensalzado el trabajo preventivo que realiza la Guardia Civil, en coordinación con los ayuntamientos, cooperativas de agricultores y demás cuerpos de seguridad.

Por su parte, el teniente coronel jefe de la Comandancia ha puesto el foco en "la posibilidad de la presentación de la denuncia electrónica mediante certificado digital, en funcionamiento desde hace dos meses, como un elemento que se espera que sea de ayuda, dada la importancia que tiene para la investigación de los delitos, el hecho de que se denuncien, ya que se aporta información crucial para localizar a los infractores".