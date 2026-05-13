Más de 20 espacios expositivos se reunirán en la nueva edición de la feria MARTE

Presentación de la próxima edición de la feria MARTE - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 13 May. (EUROPA PRESS) - -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) apoya un año más la celebración de MARTE, la Feria de Arte Contemporáneo de Castelló, que también cuenta con la participación del Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, que reunirá más de 20 espacios expositivos.

Del 22 al 24 de mayo, el Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge la XIII edición de MARTE. Con entrada gratuita y un variado programa de actividades, reúne obras de pintura, escultura, arte digital y otras disciplinas artísticas de más de veinte galerías nacionales e internacionales, convirtiéndose en punto de encuentro de coleccionistas, profesionales del sector y amantes del arte contemporáneo.

MARTE, la única feria de arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana, tiene en esta edición a Juana González como artista invitada y reúne galerías de Madrid, València, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Granada, Mallorca y Lisboa.

Según el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, artistas, galeristas, coleccionistas, instituciones públicas y demás agentes del mundo de la cultura se reúnen en torno a la feria de arte contemporáneo de Castellón, la única feria de arte en el territorio "que pone el foco en la ciudad de Castellón de la Plana y que ha logrado crearse un nombre y un prestigio dentro del circuito del arte tanto nacional como internacional".

"Por todo ello, para el Consorci de Museus y para la Generalitat es un honor formar parte de esta feria que constituye, además, un impulso para el sector del arte en la Comunitat Valenciana abriendo nuevas oportunidades para las y los artistas participantes", ha añadido Bugeda.

El Consorci de Museus apoya el desarrollo de la feria y estará presente en MARTE con la exhibición de una obra de grandes dimensiones de la artista castellonense, Cristina Babiloni, una artista de proyección internacional y de quien se presentará próximamente su primera muestra monográfica en su ciudad natal, en Castellón, en el Museu de Belles Arts, ha asegurado Bugeda.

Por su parte, el diputado de Cultura de la Diputación de Castellón, Alejandro Clausell, ha afirmado que MARTE se ha consolidado como un referente artístico nacional e internacional, y desde la Diputación de Castellón apoyan esta iniciativa que promueve el arte, potencia la identidad cultural y genera nuevas oportunidades económicas y turísticas.

"MARTE es una plataforma que conecta artistas, coleccionistas e instituciones, impulsando el diálogo cultural y el desarrollo artístico de Castellón como motor de crecimiento para la provincia".

JUANA GONZÁLEZ

La edición de este año cuenta con Juana González como artista invitada de honor, representada por la galería Arma Gallery (Madrid). Su presencia en la feria constituye uno de los platos fuertes del programa expositivo.

Nacida en Puertollano en 1972 y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, sus obras son puestas en escena de composición barroca, con un lenguaje que camina entre el surrealismo y el expresionismo dentro de la figuración narrativa.

A lo largo de su carrera ha expuesto en centros e instituciones nacionales e internacionales y ha recibido distintos reconocimientos que la sitúan como una de las artistas más singulares del panorama contemporáneo español.

La feria de arte contemporáneo MARTE reúne un amplio abanico de galerías y artistas, con presencia de espacios valencianos. La galería castellonense Batec, anfitriona de la feria, presenta la obra de Murdo Ortíz y Emilio Cerezo, dos nombres de peso dentro del tejido artístico local y nacional.

Desde València, la Galería Shiras apuesta por Agustín Serisuelo y Adriana Berges, dos propuestas que dialogan desde sensibilidades plásticas complementarias; CLC Arte presenta a Luis Miguel Rico junto a Manu Iranzo; y La Mercería se decanta por la obra un artista con una trayectoria consolidada en la pintura gestual, Pedro Kouba.

Del resto de España acuden a la cita Galería Pep Llabrés (Mallorca), Herrero de Tejada (Madrid), Garage Bonilla (Madrid), Mobb Art Club (Madrid), Antonia Puyó (Zaragoza), Est_ArtSpace (Madrid), MXM Galería (Madrid), La Gran (Madrid), 95 Art Gallery (Madrid), Ola Gallery (Barcelona), Arias Rego (Ma-drid), Lapislázuli.Gallery (Madrid), Wit Gallery (Madrid), La Panartería (Ma-drid), Christian Walter (Granada), Marquesa Gallery (Madrid) y ArtQuake (Madrid) y Beatriz Pereira (Cáceres).

Braço Perna 44, desde Lisboa (Portugal), y A Pick Gallery, desde Turín (Italia), representan en esta edición la sección internacional de MARTE.