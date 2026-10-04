Más de 200 músicos de siete agrupaciones se dan cita en la XXXI Trobada de Bandes Els Ports-Alt Maestrat - DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 músicos de siete agrupaciones se han dado cita en la XXXI Trobada de Bandes Els Ports-Alt Maestrat, informa la Diputación Provincial de Castellón.

El municipio de Catí ha abierto hoy sus puertas y sus calles a toda una comarca en una jornada festiva y musical que ha servido para "reconocer el gran trabajo que realizan las sociedades musicales en todos los municipios de la provincia de Castellón", ha expresado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

Así, se han reunido miembros de la Asociación Musical Santa Cecilia de Albocàsser, de la Banda de Música Font d'en Segures de Benassal, de la Sociedad Musical Cinctorrana, de la Asociación Musical Mestre Candel de Morella, de la Banda de Música Santa Quitèria de Tírig, de la Unión Musical de Vilafranca y de la Unión Musical Catinenca, a quien el diputado provincial ha agradecido "el reto y la responsabilidad de acoger este encuentro".

Del mismo modo, Alejandro Clausell ha agradecido la asistencia de todas las sociedades musicales y ha puesto en valor el trabajo de todas ellas para hacer posible este encuentro, asegurando que "una banda es mucho más de lo que escuchamos cuando empieza a sonar". "Una banda son muchas horas de ensayo. Son directores que enseñan, músicos que aprenden y músicos que, con los años, también pasan a enseñar", ha destacado el diputado.

Y son, también, generaciones que pasan el testigo. Al respecto, el responsable del área de Cultura ha subrayado que "las sociedades musicales son espacios de encuentro, de aprendizaje y de convivencia, donde niños, jóvenes y mayores comparten una misma pasión y contribuyen a mantener viva la cultura y las tradiciones de nuestros 135 pueblos".

Así, estos encuentros, que impulsa cada año la Diputación de Castellón con la colaboración de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y del ayuntamiento y la sociedad musical anfitriones, son "una oportunidad única para reunir a las diferentes bandas y disfrutar de una jornada en la que la música se convierte en el punto de unión entre músicos de diferentes generaciones y municipios", ha señalado Clausell.

Asimismo, el diputado ha incidido en que "estos encuentros son la mejor demostración de que la música continúa teniendo un lugar muy importante en la vida de nuestros pueblos". Por eso, ha añadido, "desde la Diputación de Castellón queremos continuar junto a nuestras bandas de música. Porque apoyar a las bandas de música es apoyar a una actividad cultural que acompaña nuestras fiestas, nuestras tradiciones y muchos de los momentos importantes de la vida de nuestros municipios".

La XXXI Trobada de Bandes Els Ports - Alt Maestrat ha culminado este ciclo de encuentros de bandas de música que han tenido lugar en Sot de Ferrer, Eslida, Cabanes, Figueroles, La Jana y Catí.