Más de 22.000 alumnos participan en el concurso de relatos de la Diputación de Alicante

Más de 22.000 alumnos de Alicante participan en el concurso de relatos de la Diputación - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El concurso 'Los mejores relatos breves juveniles de la provincia de Alicante', organizado por la Asociación Provincial de Libreros con la colaboración de la Diputación de Alicante, culmina su XXI edición tras concurrir 80 centros educativos y más de 22.000 alumnos de toda la provincia.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha mostrado su "satisfacción" por la "elevada participación registrada", al destacar que "resulta muy gratificante comprobar el entusiasmo, la creatividad y la implicación de los jóvenes, cuya respuesta supera año tras año todas las expectativas y refuerza el valor de este proyecto de impulso y promoción de la escritura respaldado por la Diputación".

El objetivo del concurso es "fomentar la lectura y la escritura entre alumnos de ESO, contribuir a desarrollar la imaginación, la creatividad y el conocimiento de las nuevas generaciones y propiciar que aprendan a poner en valor la cultura", señala la institución provincial en un comunicado.

En este sentido, Navarro ha subrayado que "cada edición supone un nuevo avance en la consolidación de una iniciativa que pone de manifiesto que la cultura, la educación y la escritura continúan siendo herramientas esenciales para formar personas críticas, empáticas y con voz propia".

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Libreros, José Antonio López Vizcaíno, ha remarcado "el papel fundamental del profesorado, un colectivo imprescindible porque su implicación, motivación y coordinación hacen posible el desarrollo de este proyecto, constituyendo un pilar fundamental para el éxito del concurso".

Asimismo, tanto el diputado como López Vizcaino han coincidido en la "necesidad" de poner en valor la figura del corrector como parte "esencial" del proceso literario y, en este sentido, han agradecido a Cristina Seva la labor que desarrolla en el certamen realizando las lecturas "técnicas".

JURADO

El jurado de esta edición lo han formado los escritores José Luis Ferris, Marisol Sánchez, Sandra Lamrani, Araceli Puga, Ramón Mayo, Juan Carlos Padilla y Manuel Avilés.

Puga ha destacado la "calidad y relevancia" de este tipo de iniciativas y ha señalado que, este año, uno de los temas más recurrentes ha sido "el abuso de las tecnologías junto a las relaciones, la inmigración o la integración en los centros educativos", una cuestión "que invita a la reflexión y pone de manifiesto la necesidad de abordar con urgencia estas problemáticas de manera sistémica".

La Diputación de Alicante entregará ejemplares del libro recopilatorio de los trabajos premiados y los 151 seleccionados a los centros educativos de la provincia con la finalidad de que dispongan de unidades de consulta en sus bibliotecas. También se distribuirán gratuitamente en librerías de la provincia para dar a conocer el concurso y promover el uso del libro impreso.

Por otra parte, el próximo domingo 31 de mayo, a las 19.00 horas, tendrá lugar en el ADDA el acto de entrega de los galardones de este certamen, que incluirá un concierto de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicane (OJPA). El evento se retransmitirá en 'streming'.