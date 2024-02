Más de 30 scouts recogen ropa y ofrecen actividades gratuitas a niños afectados de Campanar: "Una respuesta increíble"

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de scouts Seeonee ha reunido a más de 30 voluntarios de otros movimientos scouters para recoger ropa y elementos de abrigo, al tiempo que ofrece sus actividades y campamentos gratuitamente a los niños afectados por el incendio de dos edificios en el barrio valenciano de Campanar, que se ha cobrado la vida de al menos diez personas.

Los voluntarios han habilitado su local, situado en la calle de Artur Ballester --muy próximo a la zona del incendio--, para la recogida de ropa en la que han participado los grupos Alborxí-La Salle (Paterna), Iter de Nazaret (València), Graners (Torrent), Matopu (València) y Altaïr (Godella), quienes han organizado y clasificado la ropa donada por cajas.

La coordinadora del grupo Seeonee, Ariadna, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que el grupo "no tenía pensado hacer ninguna acción ni ser un punto oficial de donaciones". No obstante, ha señalado que se dieron cuenta de que "el resto de locales estaban desbordados y no daban abasto", por lo que decidieron "hacer el favor de ceder su local para recoger material".

En esta línea, ha apuntado que "se ha entregado muchísima ropa, no solo en el local de Seeonee, sino a través de todos los puntos de recogida", y ha subrayado que desde el establecimiento "se recepciona la ayuda para, posteriormente, llevarla a otros puntos más grandes" como a la Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia de Campanar, que se encarga de entregar el material directamente a los afectados.

"Funciona como una cadena, se recoge todo lo que se necesita en puntos pequeños como este y después se entrega a puntos mucho más grandes", ha destacado.

Por su parte, Sergio, un monitor del mismo grupo de scouts, ha remarcado que "se hizo un llamamiento a diversos grupos de la provincia de Valencia" y "esta mañana han acudido más de 30 personas", una acción que ha calificado como "una respuesta increíble".

"Los vecinos de la zona nos han comentado que las familias afectadas por el incidente no necesitan más materiales, por lo que, se ha decidido que el excedente será donado a otras asociaciones por una buena causa", ha manifestado Ariadna.

Asimismo, ambos han recalcado que "la zona está muy concurrida" porque el incendio "ha conmovido a todos" tanto "a la gente que es del barrio, como a todos los vecinos de València que se han ido acercando".

ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS

Por otra parte, el grupo de Seeonee ha puesto a "coste cero" las actividades que realizan los sábados, el campamento de Pascua y el de verano.

"El grupo pagará la matrícula y ofrece una alternativa de ocio y tiempo libre para que los niños puedan desconectar de lo sucedido", ha resaltado Sergio.