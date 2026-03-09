Más de 3.000 niños protagonizan el Pregó Infantil, "sinónimo de futuro de la Magdalena"

Pregó Infantil de la Magdalena - AJUNTAMENT CASTELLÓ

CASTELLÓ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castelló de la Plana ha vivido este lunes uno de los actos más entrañables y multitudinarios del inicio de las fiestas fundacionales con la celebración del Pregó Infantil de la Magdalena 2026, que ha reunido a más de 3.000 niños y niñas procedentes de entidades culturales, asociaciones, colectivos festivos como comisiones de sector de las 'gaiatas', entes vinculados y collas, con la participación de más de 30 centros educativos de la ciudad.

El Pregó ha sido cantado este año por el 'pregoner' infantil, Nicolás Cabello, encargado de anunciar con los versos de Vicent Pau Serra que los niños y niñas de Castelló son protagonistas de la historia y fiestas fundacionales, invitando a todos a disfrutar de esta semana festiva. "Els xiquets som poble ja. Som el futur i esperança d'un Castelló que hui avança i que ningú pararà", ha proclamado Cabello.

También ha desfilado la carroza de la reina infantil de las fiestas, Ana Colón, con sus damas infantiles y han participado como invitadas la 'bellea del foc' infantil de Alicante con sus damas y la reina fallera infantil de Borriana también con su corte, detalla el consistorio.

El Pregó Infantil, que recrea la tradición, la historia y las costumbres de Castelló desde la mirada de los más pequeños, ha recorrido unas calles abarrotadas de público que este lunes por la mañana ha disfrutado del buen tiempo, en un ambiente alegre y festivo, familiar y cargado de simbolismo, reafirmando el papel de las nuevas generaciones en la transmisión del legado cultural de las fiestas fundacionales.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido el acto junto a la reina de las fiestas, Clara Sanz; la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y otros ediles del gobierno municipal, así como la 'bellea del foc' de Alicante, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, o el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, entre otras autoridades.

Carrasco ha destacado la importancia del Pregó Infantil como símbolo del relevo generacional en las fiestas fundacionales: "Es sinónimo del futuro de nuestras fiestas y de nuestra ciudad. Ver a miles de niños y niñas participando, aprendiendo nuestras tradiciones y sintiendo como propias nuestras señas de identidad es la mejor garantía de que la Magdalena seguirá viva durante muchas generaciones". Además, ha subrayado el valor educativo y cultural de este acto para las nuevas generaciones.

El Pregó Infantil ha contado con la participación de más de 30 colegios y centros educativos de Castelló, que han desfilado con grupos de danza tradicional, 'dolçainers i tabaleters' o 'gaiatas' elaboradas por el alumnado, mostrando el trabajo educativo y cultural que se realiza durante todo el año en torno a la Magdalena.

25 ANIVERSARIO DEL MAGDALENA CIRCUS

Este lunes, con especial protagonismo del público infantil, arranca también uno de los actos más esperados por los niños y niñas de Castelló: el Magdalena Circus, que tendrá lugar en la plaza de Huerto Sogueros.

Esta cita de teatro y artes escénicas, organizada por Xarxa Teatre, llega a su 25 aniversario. Los horarios de esta edición son: este lunes en horario de tarde, de 17 a 19 horas, y el martes 10 y miércoles 11 de marzo en doble sesión por la mañana de 11 a 13 horas y por la tarde de 17 a 19 horas. Las puertas del recinto se abrirán al público media hora antes del inicio de cada sesión.