Imagen de archivo de papeletas electorales. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.875.377 personas están llamadas a votar en la Comunitat Valenciana en las elecciones de este 29N. De ellas, 152.539 son españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA) y el resto --3.722.838-- son residentes en la autonomía.

De los electores residentes en la Comunitat, 1.984.250 están llamados a votar en la provincia de Valencia; 1.303.575 en Alicante y 448.205 en Castellón. En cuanto a los españoles residentes en el extranjero, 83.643 pertenecen a la provincia de Valencia, 55.704 a la de Alicante y 13.193 a la de Castellón.

Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, los nuevos electores que se incorporan a estos comicios respecto a las elecciones generales de julio de 2023, son 129.843: 46.449 en la provincia de Alicante; 15.211 en la de Castellón y 68.189 en la de Valencia.

Se han distribuido 42.283.240 papeletas para las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, entre los 2.206 colegios electorales, de los que 1.157 están en Valencia, 709 en Alicante y 340 en Castellón.

Del total de papeletas, 38.463.440 corresponde al Congreso y 3.819.800 al Senado, según ha informado el delegado del Gobierno, Roger Llanes, tras visitar el almacén electoral de la provincia de Valencia. De las de la cámara alta, 1.869.800 se distribuyen en Valencia; 1.420.000 en Alicante y 530.000 en Castellón, mientras que de la cámara baja, 22.752.690 son para Valencia; 10.410.750 en Alicante y 5.300.000 en Castellón.

La Comunitat Valenciana tiene 6.195 mesas distribuidas (3.207 en Valencia, 2.234 en Alicante y 754 en Castellón) y 16.168 urnas (10.000 en Valencia, 4.468 en Alicante y 1.700 en Castellón).

Además, para facilitar la tarea de los miembros de las mesas para la transmisión de datos a las subdelegaciones, hay designados un total de 2.923 representantes de la Administración (1.436 en Valencia; 1.069 en Alicante y 420 en Castellón) que dispondrán de tabletas y teléfonos móviles (1.157 en Valencia; 709 en Alicante y 340 en Castellón).

El coste total del dispositivo electoral, por lo que corresponde a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, es de 5.752.016 euros: 2.831.239 en Valencia; 2.127.886,14 en Alicante y 5.752.016 en Castellón.

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Un total de 10.434 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad, cuyo coste por esta jornada asume la Administración General del Estado, prestarán servicio en la Comunitat Valenciana para garantizar la normalidad de la jornada electoral.

Del total, 5.182 son miembros de la Guardia Civil (1.871 en Alicante; 1.008 en Castellón y 2.303 en Valencia); 3.456 de la Policía Nacional (1.020 en Alicante, 353 en Castellón y 2.083 en Valencia) y 1.705 de las distintas Policías Locales (1.045 en Alicante, 160 en Castellón y 500 en Valencia). A ellos, hay que sumar los 91 agentes de la Unidad Adscrita (44 en Alicante, 22 en Castellón y 25 en Valencia).