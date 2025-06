Más de 500 estudiantes y profesores extranjeros participan en los programas de verano de estudios de español de la UA

ALICANTE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha dado este lunes la bienvenida a más de 500 estudiantes y profesores extranjeros que cursarán, durante el mes de julio, diversos programas a medida y formaciones de español impartidos por el Centro Superior de Idiomas de la UA (CSI).

En un comunicado, el director del CSI, Julián Muñoz, ha detallado que "estos datos confirman que, además de mejorar su posicionamiento como destino durante el curso académico, Alicante mantiene y refuerza su atractivo en los programas de verano, gracias a la colaboración y promoción conjunta con el Patronato Costablanca y con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo".

En concreto, en la mañana de este lunes han llegado a la Universidad de Alicante alumnado de Ouachita Baptist University (Kansas, Estados Unidos); University of Ottawa (Canadá); University of Hawaii Manoa (Hawái, Estados Unidos); Nanyang Technological University (Singapur); Monfort University (Leicester, Reino Unido); Open University (Reino Unido) y City College University of New York (Estados Unidos).

Estos estudiantes se suman a los que participan en los programas permanentes de estudios establecidos con USAC, Spanish Studies Abroad, CEA-CAPA, Ciee y Ali Abroad; a los que ya llegaron a mediados de junio a la UA desde Pittsburg, Washington Tacoma, Michigan; y a los que ya se han marchado después cursar estudios en mayo y junio, procedentes de Wisconsin Greenbay, Dukey, y Mississipi.

Además, un grupo de profesores de español de Estados Unidos va a realizar un curso de formación para desarrollo profesional, impartido por profesorado de CSI y organizado en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Estados Unidos (con la participación de profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Educación de la UA).

"Se trata de uno de los pocos programas organizados por la Embajada con Universidades españolas que se mantiene año tras año y que, esta edición, ha duplicado el número de profesores participantes", ha apuntado la institución académica, al tiempo que ha señalado que, "a mediados de julio, el CSI impartirá un segundo curso para profesorado de español, coorganizado con el programa Spanish Studies Abroad".

La formación veraniega en estudios de español que imparte el Centro Superior de Idiomas de la UA conlleva, además, un "importante" impacto económico en las ciudades de Alicante y San Vicente del Raspeig, derivado del alojamiento (gestionado por CSI), compras, hostelería, etc.

El programa académico se completa con actividades socioculturales y de ocio para el alumnado organizadas por el CSI, unas actividades de convivencia, de conocimiento cultural y del patrimonio de la provincia: excursiones, actividades acuáticas, catas de productos locales, cursos de cocina, visitas culturales (refugios de la guerra civil, museos, fiestas locales), intercambios lingüísticos y talleres interculturales con estudiantes de la UA, entre otras propuestas.