Más de 60 incidencias por caída de árboles y cascotes a causa del temporal de viento y nieve en la Comunitat Valenciana

Carretera nevada - GVA

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de diversos cuerpos de la Comunitat Valenciana informan de más de 60 incidencias hasta primera hora de la tarde de este miércoles, principalmente por caída de árboles y cascotes y desprendimientos de fachadas, a causa del temporal de viento y nieve que afecta al territorio.

La mayoría de los avisos se están registrando en la provincia de Alicante, donde el Consorcio Provincial de Bomberos tiene abiertas 52 incidencias relacionadas con fuertes vientos.

Todas las comarcas se han visto afectadas, pero especialmente las localidades de Dénia, Elda y Petrer. Afortunadamente, no constan heridos, precisa. El tipo de intervenciones, sobre todo, son por caídas de árboles, ramas, y cascotes por desprendimientos de fachadas y techos.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha atendido diez servicios, la mayoría de ellos por árboles caídos, así como toldos y cables. Entre otras localidad, han actuado en Vilamarxant, Terrateig, Venta del Moro, Los Isidros, Requena, Cofrentes, Xàtiva, Senyera, Cullera, Ontinyent

En Castellón, ante el temporal por nevadas, el Consorcio ha movilizado cuatro dotaciones de bomberos, así como un equipo UML y dos coordinadores. También se han movilizado seis unidades de Bomberos Forestales, dependientes de la Generalitat.

Por su parte, la Dirección General de Infraestructuras Terrestres de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha desplegado el dispositivo de vialidad invernal en el interior de la provincia de Valencia, ante las últimas nevadas registradas.

El dispositivo fue activado a finales de 2025 y se desplegó en la provincia de Castellón, aunque todavía no se había llegado a desplegar en la de Valencia. El dispositivo tiene como objetivo "hacer frente a las nevadas para garantizar la movilidad en las carreteras de la red autonómica y actuar con medidas preventivas, mediante el esparcido de sal y salmuera en diferentes vías". En el interior de la provincia de Valencia, se está trabajando en este sentido durante este miércoles, ha señalado la administración autonómica en un comunicado.

PLACAS DE HIELO

Así, los recursos humanos y materiales han comenzado a actuar en tramos de la CV-35, a la altura de Titaguas y Aras de los Olmos, así como en la CV-355, con actuaciones preventivas para evitar la acumulación de nieve y la formación de placas de hielo.

Además, la Generalitat, en colaboración con las empresas encargadas de la conservación viaria, cuenta con máquinas quitanieves equipadas con esparcidores y fresadoras, preparadas para intervenir en caso necesario en diferentes puntos las provincias de Castellón, Alicante y Valencia.

La Vicepresidencia Tercera mantiene un "seguimiento continuo" de la situación meteorológica y de la evolución del estado de las carreteras, con el objetivo de actuar "de forma coordinada y anticipada" para garantizar la seguridad vial y minimizar las afecciones al tráfico en la red autonómica.

Cabe destacar que, debido a las alertas por nevadas, se ha establecido la situación 0 del Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en las comarcas de Els Ports, Alto Palancia, Alt Maestrat, Baix Maestrat, l'Alcalatén y Alto Mijares en la provincia de Castellón, y en del Rincón de Ademuz en la provincia de Valencia.