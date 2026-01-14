Más de mil estudiantes de centros de la zona dana asisten a sesiones de didáctica audiovisual del IVC

La programación especial de didáctica de cine de la Filmoteca Valenciana para los centros educativos afectados por la dana ha alcanzado los 1.054 espectadores. - IVC

Las ocho sesiones, celebradas 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, han tenido lugar en los cines Cinesa del Centro Comercial Bonaire de Aldaia con la asistencia de 1.054 espectadores, entre alumnos y profesores acompañantes, y una media de 131,75 espectadores por sesión, detalla el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

El director general del organismo, Álvaro López-Jamar, ha señalado que son "conscientes de las dificultades de los centros educativos afectados por la dana para poder participar en las actividades didácticas programadas durante este curso escolar por la Filmoteca Valenciana en su sede del edificio Rialto".

"Por eso, --prosigue-- diseñamos una programación especial para estos centros educativos, cuyas sesiones se han realizado en los cines Cinesa, situados en el Centro Comercial Bonaire en Aldaia, una de las poblaciones afectadas por las inundaciones del año pasado."

López-Jamar también ha indicado que el objetivo de esta iniciativa ha sido "aproximar al alumnado de los centros educativos afectados por la riada a la programación de didáctica audiovisual de la Filmoteca Valenciana".

RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN

Estas sesiones tienen el propósito de dar a conocer la historia, el lenguaje y las técnicas cinematográficas, pero "también las actividades de la Filmoteca Valenciana y su papel fundamental en la recuperación, conservación y promoción del audiovisual valenciano", apostilla.

Las sesiones han sido gratuitas, se han realizado en horario escolar y han sido conducidas por la crítica de cine Paola Franco y el agente cultural Ramón Alfonso. También se ha ofrecido la posibilidad de disponer de transporte para facilitar la asistencia del alumnado de los centros educativos de la zona.

La actividad se inició el 18 de noviembre con la proyección del largometraje de animación canadiense '¡Hola Frida!' (2025), dirigido por Karine Vézina y André Kadi, sobre la pintora mexicana Frida Kahlo.

También se proyectaron el clásico 'Tiempos modernos' (1936), de Charles Chaplin; el largometraje valenciano de animación 'El tesoro de barracuda', dirigido por Adrián García y producido por Hampa Studio; la película india 'La última película' (2021), de Pan Nalin; y el largometraje de animación checo 'Mi vida a lo grande' (2024), de Kristina Dufková.

Las sesiones concluyeron el 18 de diciembre con la proyección del largometraje de animación 'Robot Dreams' (2023), de Pablo Berger.

Los once centros educativos participantes fueron CEIP Ausiàs March de Paterna, CEIP Ausiàs March de Aldaia, CEIP Maestro Juan Bernia de Predralba, IES Riu Turia de Quart de Poblet, CEIP Vila d'Alaquàs de Alaquàs, CEIP La Murta de Chiva, CEIP Mariano Benlliure de Aldaia, CEIP Francisco Martínez Culla de Chiva, CEIP Maestro Juan Bernia de Pedralba, CEIP Enrique Tierno Galván de Godelleta, y CEIP Mariano Benlliure de Aldaia.