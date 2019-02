Mata cree que hay que "reflexionar" sobre la 'entesa': "Hay un combate electoral de Podem contra Compromís y PSPV"

Publicado 19/02/2019 16:04:26 CET

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Manolo Mata, ha afirmado este martes que la posible 'entesa' progresista al Senado el 28 de abril es un tema sobre el que hay que hablar y "reflexionar", pero "si hubiera algún tipo de entesa seguro que no sería como la propuesta que hicimos la otra vez", en 2016, porque "las circunstancias han cambiado". "Hay un combate electoral de Podem contra Compromís y el PSPV", ha señalado.

En la rueda de prensa posterior ala junta de portavoces, Mata ha señalado que las circunstancias actuales "no tienen nada que ver" porque, entre otras cuestiones, no hay una confluencia de Compromís y Podemos para las listas al Congreso. Además, ha indicado que el Partido Socialista es una organización "muy democrática" y tiene sus órganos de decisión para abordar este tipo de asuntos.

Mata ha aprovechado su intervención para alabar el papel de Compromís como socio de gobierno en el Consell: "Me ha demostrado que está súper comprometido con este gobierno, hemos ido sorteando todos los escollos y si no lo digo reviento, es un partido leal que apuesta por una mayoría progresista y no está haciendo nada para hacernos daño".

"De Podemos no puedo decir lo mismo, los cálculos electoralistas le han arrastrado a una dinámica un tanto extraña, es como querer marcar posición, y hay una prioridad que son los valencianos", ha subrayado, destacando que Compromís "toma decisiones pensando en el interés general" por encima del particular.

Ha destacado que están siendo días "muy complicados" ante la convocatoria de las generales, pero ha señalado que el Botànic ha "sobrevivido" ya a tres elecciones generales. Está "sembrando", ha dicho, para poder volver a tener un gobierno progresista en la Comunitat.

Por su parte, el secretario general de Podem y portavoz en Les Corts, Antonio Estañ, ha señalado que este mismo lunes se comunicó de manera formal a Rosa Pérez (EUPV), Mónica Oltra (Compromís) y Ximo Puig (PSPV) la intención de mantener una reunión para abordar esa 'entesa' y han mantenido "alguna conversación" pero hay que ver ahora si ponen fecha al encuentro, que espera no se demore.

"Creo que, dadas las circunstancias, la expresión de lo que ha sido el Senado y para qué se ha utilizado, para bloquear las políticas de cambio, en un momento en que nos estamos jugando mucho y en que Ciudadanos ya ha mostrado su política de pactos, es fundamental que pongamos por encima de los intereses partidistas los intereses del país", ha subrayado.

Asimismo --antes de la comparecencia de Mata-- ha manifestado que esperaba que se respete "la misma propuesta que hizo el PSPV en 2016, una propuesta lógica" y "una oportunidad para trasladar los intereses valencianos del Botànic a la que debería ser la cámara territorial".

Preguntado sobre si teme que la "fricción" en el seno del Botànic se pueda intensificar hasta el final de legislatura, Estañ ha señalado que "en tanto en cuanto se respeten los acuerdos del Botànic" apoyarán y "no tiene por qué haber puntos de fricción" por su parte, pero si no se cumplen, los exigirán.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha señalado que la oferta está planteada y los contactos siguen en marcha porque esa 'entesa' sería "una buena opción" para aumentar la representación en el Senado y para "frenar una derecha muy escorada hacia la extrema derecha".

"Aún no está descartado ese pacto al Senado, no damos por cerrada esa posibilidad", ha dicho.