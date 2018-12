Mata (PSPV), tras el archivo del caso máster de Montón: "No cometió ningún delito, nunca lo he dudado"

Publicado 28/11/2018 13:24:34 CET

El síndic del PSPV en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha asegurado, tras el archivo de la causa del master contra la exministra de Sanidad y exconsellera de este mismo departamento en la Generalitat, Carmen Montón, que "nunca" ha dudado de que "no ha cometido ningún delito", al tiempo que ha considerado que asumió una responsabilidad política con su dimisión que "quizás fue innecesaria".

Mata se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, preguntado por la decisión del juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, de decretar el archivo de la causa contra Carmen Montón por delitos de cohecho impropio y prevaricación por el máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Al respecto, Mata ha subrayado: "Nunca lo he dudado. Carmen Montón no ha cometido ningún delito y no hizo nada ilegal y asumió una responsabilidad política que le honra muchísimo y que quizás fue innecesaria, pero sigue siendo una cualificada militante del PSPV".