Mata (PSPV) ve "un drama" que haya partidos que "estén atrayendo a las vísceras más que al cerebro"

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha considerado "un drama" que "partidos que están con nuestra manera de vivir desde la revolución francesa, la declaración de los derechos humanos y la constitución estén atrayendo a las vísceras más que al cerebro".

Así lo ha indicado Mata a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics en donde ha comentado que los resultados en Andalucía se entienden por dos fenómenos: el primero que la toma de decisión voto cada vez es más tarde y de ahí importancia de la campaña y, por otro lado, el 'efecto encuesta' en el que un partido parece que va a ser el ganador porque así lo apuntan los sondeos y, por ello, se desmoviliza su electorado.

De hecho, ha apuntado que esta circunstancia también ha afectado y ha hecho "daño" a la derecha clásica porque "el PP podía tener unas expectativas de gobierno y como las encuestas decían que no, la gente ha votado otras opciones". Además, ha considerado que el estado autonómico "aún no está inculcado en el sentimiento del pueblo" y es en estos comicios en los que se castiga o beneficia a los partidos y no en las elecciones generales y municipales.

"Lo que pasó en Andalucía es un drama, que el PSOE hubiera perdido las elecciones y gobernara el PP no es un drama, pero que PSOE pierda y que los partidos que están con nuestra manera de vivir desde la revolución francesa, la declaración de los derechos humanos y la constitución estén atrayendo a las vísceras más que al cerebro es una drama", ha remarcado.

Asimismo, ha reprobado que se aviven "fantasmas" y que se quieran crear frentes antifascistas. "Cuando la extrema derecha ha gobernado lo que hace es blanquearse, es decir, crear un escenario de apocalipsis pero cuando gobierna toman decisiones que tienen un componente fastistoide, pero que están bien vistas por mucha gente de la población".

Ha señalado que "si llamas a las vísceras de la población, siempre hay gente que estará de acuerdo" porque "cualquier idea por disparatada que sea tiene partidarios" y ha reprobado que se quiera "identificar a Podemos como un mecanismos destructor del sistema a y ponerlo a la misma altura que un señor que quiere levantar muro en Ceuta y Melilla, estigmatizar homosexuales y eliminar las autonomías".

"Es un disparate. No hay ninguna fuerza democrática en Europa que quiera pactar con la extrema derecha", ha zanjado.