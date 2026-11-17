Rueda de prensa ofrecida este martes sobre los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández 2026 - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante celebrará el próximo 14 de diciembre en el ADDA la gala de entrega de los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández 2026, que este año han reconocido la trayectoria de Mauro Severo Hernández Pérez, catedrático emérito de la Universidad de Alicante (UA). Además, el certamen ha nombrado embajadora cultural a la Fundación Jorge Alió y ha concedido una mención especial a la actriz Cristina Fenollar, fallecida hace un año.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, presidirá el evento de esta sexta edición del certamen y, como presidente del jurado, ha agradecido la labor de todos sus miembros y ha invitado al público a disfrutar de la gala de entrega. Para asistir a los premios se requiere la reserva de entrada de forma gratuita a través de la plataforma enterticket.es, ha informado la institución provincial en un comunicado.

El premio a la trayectoria profesional consolidada en el mundo de la cultura ha recaído en un especialista en investigación arqueológica, formador de varias generaciones de arqueólogos alicantinos e hijo adoptivo de Villena. Mauro Severo Hernández Pérez, profesor de Prehistoria de la UA durante más de tres décadas, "es un referente en el estudio del arte rupestre de la fachada mediterránea, habiendo definido el arte macroesquemático, exclusivo de las comarcas alicantinas, y dirigido numerosas excavaciones de la Edad del Bronce en toda la provincia".

Asimismo, la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera ha recibido el premio a la embajadora cultural "por proyectar el nombre de Alicante a nivel internacional aunando la salud visual y la creación artística a través del Certamen Internacional de Pintura Miradas". Igualmente, los Premios Miguel Hernández han tenido un especial recuerdo para Cristina Fenollar, "destacada actriz y bailarina alicantina fallecida en junio de 2025", a la que han concedido a título póstumo una mención especial al mérito cultural.

El proyecto cultural sin ánimo de lucro de Ulises López para rescatar libros usados y otros enseres de papel con el fin de darles una segunda vida y convertirlos en un bien de acceso universal y gratuito ha recibido el galardón a los nuevos creadores y emprendedores culturales.

La Hormiga Poeta arrancó en 2019 y desde 2025 está ubicada en el barrio de San Blas de Alicante, desde donde distribuye ejemplares a bibliotecas públicas, colegios y ciudadanos con una extraordinaria acogida social.

Además, el premio a la innovación de la cultura a través de las tecnologías de la información y la comunicación ha sido para Fran Lenden por el programa de radio 'Onda Tary', emitido a través de Vega Baja Radio y distribuido en pódcast. Con casi 28 años en antena desde febrero de 1999 y más de 1.170 programas emitidos, "es uno de los espacios de música independiente y alternativa más longevos de España".

Nacido en 1997 y dirigido desde entonces por el organista Josep Vicent Giner, el Festival Internacional de Órgano de Pedreguer ha recibido el premio a la promoción y difusión de la cultura popular. Tres décadas ininterrumpidas, con más de 150 conciertos en torno al órgano Grenzing de la iglesia de la Santa Creu, donado por la Fundación Rolser-Server i Pérez, "han consolidado a Pedreguer y a la Marina Alta como referentes de la cultura organística".

Por otro lado, Begoña Movellán Quesada, artista especializada en producciones artísticas para patrimonio y etnografía, recogerá el premio a la actividad museográfica "por su trabajo para transformar la investigación histórica y arqueológica en recursos visuales, escenográficos y esculturas hiperrealistas que acercan el pasado al público".

JURADO

Además del diputado, han formado parte del jurado la delegada territorial del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), Ana Bonmatí; la gerente del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla; la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, Catalina Iliescu; la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, Asunción Amorós; y el director del Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG), Jorge A. Soler.

También la directora cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), Cristina Martínez; la directora del área de Cultura de la institución provincial, María José Argudo; el escritor y profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH), José Luis V. Ferris; el agente de Contenidos Artísticos del ADDA, Jaume Gavilán; el director, dramaturgo y crítico teatral Tomàs Mestre; y el jefe de sección de Actividades Culturales del Área de Cultura de la Diputación, Juan Carlos de Manuel Rozalen.