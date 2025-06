Mazón afirma que esta misma semana se sigue reuniendo con víctimas de la dana pero sin buscar el "circo" de Compromís

Aprovecha para reprochar a la coalición su situación con Sumar y dice que son "un partido teledirigido desde Madrid": "No sirven para nada"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que esta misma semana se ha seguido reuniendo con víctimas de la dana del pasado 29 de octubre, con "gente que ha perdido familias" en la riada, a quienes ha escuchado "directamente", pero ha argumentado que él no busca el "circo" que pretende Compromís, formación a la que ha reprochado que "después de ocho meses" no haya propuesto "ni una sola medida" para la reconstrucción y que, sin embargo, dé lecciones de "asumir responsabilidades".

En este contexto, en la sesión de control de este jueves en Les Corts, el jefe del Consell y líder del PPCV ha lamentado que al síndic de la coalición, Joan Baldoví, le "moleste" que acuda a actos multitudinarios de su partido y le ha replicado: "A usted no le veo en los actos multitudinarios del suyo, usted sabrá". Y ha aprovechado para afearle que cada vez sea "más irrelevante" y le ha preguntado si realmente esta es "la alternativa".

Además, ha incidido en que el "papelón" que Compromís ha tenido esta semana con Sumar es "para hacérselo mirar": "Primero valencianistas, luego nacionalistas o al revés. Pero ustedes son un partido teledirigido con un mando a distancia desde Madrid".

Dicho esto, ha preguntado a Baldoví "qué va a hacer con la Ley de Costas", si "més autogovern (autogobierno) o Més Madrid", de la misma manera que le ha cuestionado: "¿Va a respaldar la petición de competencias de costas? ¿Més autogovern o Més Madrid? ¿Va a dejar en la estacada a miles de valencianos que pueden perder sus casas o sus negocios del litoral? ¿Més autogovern o Més Madrid?".

Por todo ello, ha considerado que Compromís no es ya "ni siquiera la izquierda del PSOE junto a Sumar", sino que son "un cero a la izquierda". "No pintan nada, no sirven para nada, no nos sirven para nada", le ha espetado a Baldoví, al tiempo que le ha reprochado su "historial político": "En agosto del 19 se reúne usted y Mónica Oltra con --Pedro-- Sánchez y --José Luis-- Ábalos. Por cierto, Koldo --García-- estaba en esa foto. Condicionaron la investidura de Sánchez a la devolución de mensualidades de IVA, a la financiación de la dependencia. ¿Y qué consiguieron? Nada".

ENTRE "COMIDAS DE PALMEROS" Y "MANIFESTACIÓN BLUF"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afeado al jefe del Consell que hace un mes "que no venías aquí y no volverás hasta el mes que viene", mientras que sí que ha "tenido tiempo de ir a dos comidas de palmeros en Náquera y Alicante, a un bluf de manifestación en Madrid y de escaparte a hacer turismo a Estados Unidos gastándote 50.000 euros de todos y no traer ningún acuerdo".

Dicho esto, le ha reprochado que no haya tenido tiempo para reunirse con las víctimas de la dana del 29 de octubre y ha reivindicado que Compromís sí que lo ha hecho. En este punto, ha leído una carta de Encarna, una afectada por la riada, para "darles voz". "Una carta llena de dignidad, no como la tuya en la que le dices a las víctimas que disfruten de un viaje inolvidable", ha criticado.

En la misiva, la afectada, "rota de dolor", insta a Mazón a "mirarse en el espejo" y remontarse al verano de 2022, cuando "recordó" al entonces 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que las emergencias de la Comunitat Valenciana "son responsabilidad de la Generalitat" en el caso del tren de Bejís (Castellón) que estuvo "a punto de cruzar un incendio". "Judas traicionó a Jesús por un puñado de monedas, pero usted traiciona al pueblo valenciano y a la gente que le votó por dinero también", ha expuesto.

Asimismo, reprocha al jefe del Consell que les haya "tomado el pelo" y se "ría de todos", pero recalca que la "gravedad de todo está en todos aquellos que se lo permiten y se lo consienten". "No todo vale, porque es entonces cuando se pierde la condición del ser humano para convertirse en un ser ruin que silencian o miran a otra parte", añade, y acaba: "La política está llena de sombras y una es usted". Por todo ello, reclama "justicia" e insta a Mazón a "asumir sus responsabilidades políticas" y dimitir.

"COMPRA APLAUSOS Y ABRAZOS VERGONZOSOS"

En su segundo turno de intervención, Baldoví ha afeado al 'president' de la Generalitat que no haya contestado "nada" a Encarna y le ha espetado que la "única reconstrucción que le interesa" es "la de tu cara dura forrada de baqueta". Dicho esto, ha señalado al jefe del Consell que puede "comprar aplausos y abrazos vergonzosos en Madrid, Náquera o Alicante" o también el "cariño falso" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "a cambio de 13.000 avales".

"Puedes comprar el voto de Vox para los presupuestos, puedes comprar de manera innoble tu supervivencia. Pero, ¿sabes lo que nunca podrás comprar? La estima y el respeto de los valencianos. Nunca podrás comprar el perdón de los valencianos", ha remarcado, al tiempo que ha pedido a Mazón: "Cuando esta noche apagues la luz y te quedes solo con tu conciencia o lo que queda de ella, recuerda que eres el 'president' que estaba de comilona mientras se ahogaban 228 personas. Abandonaste a tu pueblo y has mentido y insultado a las víctimas".

Seguidamente, el jefe del Consell ha subido a la tribuna para contestar al síndic de Compromís. En ese momento, los diputados de la coalición han comenzado a mostrar carteles con el lema '¿Dónde estabas?' en referencia a la tarde del 29 de octubre. Ante esta situación, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha suspendido la sesión durante 10 minutos.

Pasado ese tiempo, el pleno se ha retomado con normalidad y el 'president' de la Generalitat ha contestado a Baldoví. "¿Ya podemos seguir?", ha preguntado Mazón al síndic de Compromís, al que ha planteado: "Si le parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo que cada uno sabe hacer mejor, y vamos a seguir todo el tiempo que usted quiera. De hecho, seguiremos todo el tiempo que quieran los valencianos".

Con ello, ha replicado a Baldoví que mientras busque "abrir los telediarios" él busca "abrir los centros de salud, los puentes, el metro, los centros escolares, las carreteras, las ayudas, las exenciones fiscales, retirando los coches, apoyando al comercio, apoyando a los polígonos". Y ha prometido: "Vamos a seguir haciéndolo así".

MAZÓN REPLICA CON "LOS VIAJES DEL BOTÀNIC"

Y sobre la misión comercial a Estados Unidos, "el famoso viaje a Nueva York", el jefe del Consell ha defendido que fue para conocer el impacto de los aranceles en la economía valenciana. "3.200 millones en las exportaciones nos estamos jugando", ha advertido, y ha reivindicado: "Apoyamos a nuestras empresas y volvimos con el preacuerdo para traer los Sorolla a València".

Además, ha afeado a Baldoví "los viajes del Botànic" y los "128.000 euros de Ximo Puig a China y Japón para traerse el folleto del plato chino que le regalaron", así como que el exconseller de Educación Vicent Marzà "en un solo se gastó 3.000 euros en irse a ver el partido de Champions del Villarreal", mientras que la exvicepresidenta Mónica Oltra en "la semana que declaraban sus excargos" se fue "a Islandia a dar lecciones de cómo se protegen a los menores abusados". "Usted a abrir telediarios, yo a abrir el metro. Cada uno a lo suyo", ha zanjado.