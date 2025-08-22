Mazón alaba la "profesionalidad" de la tripulación del anfibio de la Generalitat tras regresar del incendio de Jarilla

VALÈNCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha alabado el trabajo de la tripulación del avión anfibio C55 de la Generalitat que ha colaborado durante los últimos días en las labores de extinción del incendio forestal de Jarilla (Extremadura). "Sois ejemplo de entrega y profesionalidad", ha escrito.

En un mensaje publicado este viernes por la tarde en su cuenta de la red social 'X', el jefe del Consell ha aprovechado para enviar también "mucho ánimo a los efectivos que aún continúan trabajando en la extinción de los incendios de Galicia".

El avión anfibio C55 de la Generalitat ha regresado este viernes a la base de Castellón después de haber colaborado en el incendio de Jarilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en esta misma red social.

En la misma línea que el 'president', desde la Conselleria de Emergencias e Interior han agradecido "la labor desempeñada por toda su tripulación", al tiempo que han animado "a los efectivos del otro avión anfibio A55 que aún continúan trabajando en la extinción de los incendios de Galicia".

Este viernes también ha regresado a València el primer contingente de bomberos que el Ayuntamiento desplazó el lunes a las tareas de extinción de los incendios declarados en la provincia de León. Los once bomberos han llegado en autobús al Parque Norte y han sido relevados por un nuevo dispositivo humano que salió el jueves hacia la zona de trabajo.

En este sentido, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha agradecido el servicio y la profesionalidad de los 134 bomberos de la Comunitat desplazados el pasado lunes, que ya han regresado, y ha señalado que el dispositivo de ayuda finalizará cuando la Junta de Castilla y León señale que "no necesitan más recursos". "Entonces regresarán lógicamente a sus hogares, porque han estado todo el verano trabajando y lógicamente también tienen derecho a un descanso", ha apuntado.