Mazón asegura que no retrasó el ES-Alert el día de la dana ni nadie le "pidió permiso" para enviarlo

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado que él no retrasó el envío del ES-Alert el día de la dana, que recibió la población de la zona afectada a las 20.11 horas, ni nadie le "pidió permiso" para hacerlo ni para adoptar "ninguna decisión del Cecopi; ni sobre ningún aviso, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo". "¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población?", se ha preguntado.

"Si el mensaje no llegó a tiempo para la Horta Sud, no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas [exconsellera de Interior], esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el Cecopi ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde".

Así lo ha manifestado este martes por la tarde durante su primera intervención en la comisión de investigación en Les Corts sobre la dana, que arrasó la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos el 29 de octubre de 2024. Mazón es el primer político en comparecer en esta comisión, por la que de momento solo han pasado expertos y técnicos.

Durante su comparecencia, Mazón ha defendido que el Consell ha asumido "responsabilidades políticas" por la dana, la última en su caso con su dimisión de la semana pasada. Por contra, ha vuelto a criticar la falta de información de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Aemet y ha exigido asunción de responsabilidades y explicaciones por parte del Gobierno.

(((Seguirá ampliación)))