Mazón asegura que se sintió arropado por Feijóo y la cúpula del PP en la manifestación del domingo contra Sánchez

ALICANTE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPCV y 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes que "sí" se sintió arropado por el presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, y por la cúpula del partido en la manifestación de este pasado domingo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, celebrada en la Plaza de España de Madrid.

En declaraciones a los medios en Alicante, ha defendido que en la marcha participaron "decenas de miles de personas de toda España al grito de democracia" y "concordia", como una "llamada al sentido común de lo que tiene que ser" el país. "Creo que cualquier intento de infravalorarla forma parte del juego político de un Gobierno que ya sabemos en qué circunstancias se encuentra", ha apostillado.

Al ser preguntado por si se sintió respaldado por el PP, ha contestado que "sí", pero ha incidido en que "con este tipo de cosas lo menos importante" son sus "sentimientos personales". También ha dicho que "valora y acredita cada día" el "total respaldo" del PP a esta labor de reconstrucción tras la dana, hecha "con un esfuerzo espectacular" y un "apoyo extraordinario", incluido el de Feijóo, "que se ha mojado, ha venido a Valencia y ha presentado el Plan Valencia".

"No vamos a perder el foco de la reconstrucción. Estamos en ella y siento todo el respaldo a esta labor que nos está dando el PP, afortunadamente. Ya me gustaría a mí que tuviéramos el mismo respaldo por parte del Gobierno. Lo importante no es cómo me sienta yo ni cuáles son mis sentimientos, eso está en el último lugar", ha subrayado.

COMISIÓN MIXTA PARA LA RECONSTRUCCIÓN

De otro lado, el jefe del Consell, al ser preguntado por su participación el viernes en la Conferencia de Presidentes en Barcelona, ha insistido en que trasladó a Pedro Sánchez "la urgencia" y "la necesidad" de que "se ponga en marcha la comisión mixta de cooperación para la reconstrucción" tras la dana del pasado 29 de octubre.

El 'president' ha aseverado que lo ha reclamado "una y otra vez" y que mientras tras la erupción del volcán de La Palma a los once días se puso en marcha una comisión mixta para la reconstrucción," aquí vamos camino de los ochos meses y no hay interlocución seria ni coordinación" con el Gobierno.

En este sentido, ha pedido "una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados" para que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "necesarios para tener la seguridad y el compromiso" de que el Ejecutivo central "va a hacer las aportaciones para la reconstrucción".

Y ha defendido que esa mayoría "ya" la ha "cumplido" con la aprobación en Les Corts Valencianes de "los presupuestos de la dana", con los votos de PP y Vox, "otro partido político, lo cual no siempre es fácil".

"No sé quién es el hipócrita, pero desde luego nosotros tenemos diálogo, presupuestos, ejecución presupuestaria de dana y estamos adelantando las ayudas más que nadie. Son otros los que no tienen presupuesto; son otros los que no nos dan la seguridad para la dana y, por tanto, son otros los que tienen que hacérselo mirar y dejarse ya de insultos, porque yo no insulto a nadie, solo digo lo que necesitamos y seguimos sin tener casi ocho meses después", ha zanjado el 'president'.